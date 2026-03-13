Un bombardeo con drones en la emblemática zona de Ramlet al Bayda deja siete muertos y decenas de heridos, mientras Israel amenaza con una invasión terrestre total del sur del país.

La histórica playa de Ramlet al Bayda, antaño símbolo del «Beirut dorado» y refugio de la élite libanesa, se ha convertido esta madrugada en el escenario de una nueva tragedia humanitaria. Alrededor de las 2:00 a.m., al menos dos misiles lanzados por un dron israelí impactaron contra un campamento improvisado de civiles que habían huido de los bombardeos en el sur de la capital.

El balance de las autoridades de salud libanesas es de siete personas fallecidas y 31 heridas. Los proyectiles alcanzaron directamente el paseo marítimo y la calzada, donde decenas de familias malvivían en tiendas de campaña tras ser desplazadas de sus hogares. «El primer misil mató a tres personas, y cuando la gente corrió a ayudar, lanzaron el segundo», relató Ali Baloud, un superviviente que intentaba rescatar sus pertenencias mientras cinco miembros de su familia permanecían hospitalizados.

Un bucle de violencia histórica

Este ataque no es un hecho aislado en la cronología de Ramlet al Bayda. El lugar ha sido testigo de la convulsa historia del Líbano: desde las incursiones israelíes en 1973 hasta los intensos bombardeos de 1982. Hoy, el panorama vuelve a ser de sangre en la arena y esquirlas atravesando vehículos civiles.

Los testimonios de los supervivientes reflejan la desesperación de una población que se siente sin escapatoria. «¿Por qué asesinan a gente pobre que no tiene ni una casa para esconderse?», cuestionaba Ibrahim Hadas, un ciudadano sirio refugiado en la zona. La angustia se extiende entre los cientos de desplazados que ahora deambulan por las calles de Beirut sin un destino seguro.

Hacia una invasión total

La matanza en la playa coincide con una peligrosa intensificación del conflicto. En las últimas horas, Hizbulá lanzó uno de sus mayores ataques coordinados con Irán, disparando cerca de 200 misiles contra el norte de Israel. La respuesta de Tel Aviv no se ha hecho esperar, sugiriendo que los métodos aplicados en Gaza podrían replicarse en territorio libanés.

Fuentes militares israelíes citadas por medios internacionales han advertido que «partes de Beirut pronto se parecerán a Gaza» si el gobierno libanés no toma el control. Además, se ha ordenado la evacuación de civiles hasta 40 kilómetros al norte de la frontera, superando con creces el límite histórico del río Litani.

Resumen de la situación actual

Impacto Civil: Siete muertos y 31 heridos en el bombardeo de Ramlet al Bayda.

Siete muertos y 31 heridos en el bombardeo de Ramlet al Bayda. Escalada Militar: Israel moviliza reservistas ante la posibilidad de una «gran campaña» terrestre.

Israel moviliza reservistas ante la posibilidad de una «gran campaña» terrestre. Infraestructura: Daños severos en hospitales de Tiro y edificios residenciales en Aramoun debido a los ataques aéreos nocturnos.

Daños severos en hospitales de Tiro y edificios residenciales en Aramoun debido a los ataques aéreos nocturnos. Amenaza Regional: El conflicto se expande con ataques coordinados desde Irán y respuestas directas de la aviación israelí.

Mientras los expertos militares debaten si esta será la quinta invasión general del sur del Líbano en menos de 50 años, la población civil en Beirut sigue pagando el precio más alto de una guerra que parece no tener fin.