El creador de contenido y su pareja tuvieron que afrontar un sobrecoste de 15.000 euros en billetes tras el cierre parcial del espacio aéreo en Dubái.

El reciente recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dejado un reguero de complicaciones logísticas para miles de viajeros a nivel internacional. Entre los afectados se encuentra el conocido creador de contenido gallego, ElXokas, quien ha narrado en directo a través de su canal de Twitch la compleja odisea que vivió para lograr trasladarse desde España hasta Japón, donde tenía previsto disfrutar de sus vacaciones y realizar diversas grabaciones junto a su pareja, Zeiling.

El streamer explicó que su viaje original, que contemplaba una escala en el aeropuerto de Dubái operada por la compañía Emirates en clase business, se vio truncado abruptamente. Según relató, el cierre parcial del espacio aéreo y los ataques registrados en la zona convirtieron a la ciudad de los Emiratos Árabes en un «daño colateral» del conflicto. «Los misiles, que fueron desviados por drones, sucedieron el día antes de nuestro vuelo. Perdimos el vuelo de tránsito», detalló, admitiendo que, ante las noticias sobre el cierre de aeropuertos, dio por hecho la cancelación de su trayecto original sin haber recibido notificación oficial previa.

Un sobrecoste de 15.000 euros

Ante la incertidumbre y la posibilidad de tener que afrontar una ruta alternativa superior a las 40 horas, el creador de contenido se planteó inicialmente desistir del viaje. No obstante, ambos decidieron buscar una solución de urgencia para poder llegar a Osaka. Finalmente, lograron reservar unos vuelos con Air China que evitaban la zona de conflicto, aunque la gestión, realizada con apenas 12 horas de antelación, supuso un desembolso económico considerable.

«Decidimos coger los vuelos con solo 12 horas de antelación y, claro, imagínate: los dos billetes ida y vuelta, unos 15.000 euros. Un palo histórico», señaló el gallego. Según especificó durante la retransmisión, el importe del trayecto de ida ascendió a 5.500 euros por persona, a lo que habría que sumar el coste del regreso, cifrado entre 2.000 y 3.000 euros por billete, una cantidad que calificó como «una fumada».

A pesar del elevado coste y de los «infortunios espontáneos difíciles de predecir», el streamer ha logrado aterrizar finalmente en la ciudad japonesa de Osaka, donde ya ha podido instalarse en el alojamiento que tenía reservado para cumplir con sus compromisos profesionales y personales. «Hemos podido venir de milagro», concluyó ElXokas, quien se mostró aliviado por haber alcanzado su destino y poder garantizar, de este modo, su regreso a España sin mayores complicaciones en un contexto de alta inestabilidad en Oriente Medio.