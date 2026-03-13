El programa de Ana Rosa publica en exclusiva las conversaciones entre los padres de Daniel Sancho, que derivaron en una denuncia por supuesto maltrato psicológico.

La difícil situación que atraviesan Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, marcada por el ingreso en prisión de su hijo, Daniel Sancho, en Tailandia —acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en 2023—, ha vivido un nuevo episodio público. Este viernes, El programa de Ana Rosa ha desvelado, en exclusiva, el contenido de los mensajes intercambiados entre ambos progenitores, comunicaciones que precedieron a la denuncia por un supuesto delito de maltrato psicológico interpuesta por Bronchalo contra el actor.

La conversación, que inicialmente se centraba en el bienestar de su hijo, pronto tornó en una serie de desavenencias personales y acusaciones mutuas. Según los mensajes difundidos, el intercambio comenzó cuando Silvia Bronchalo alertó a Sancho sobre el estado de Daniel, asegurando que el joven «no se encontraba bien» y que estaba «obsesionado» con una persona identificada como Laura. Por su parte, el actor replicó que lo prioritario era que el joven se mantuviera «fuerte».

Acusaciones cruzadas y tensión personal

El tono de la comunicación se endureció rápidamente. Bronchalo acusó a Sancho de «manipular» la situación para proyectar una imagen que, a su juicio, no le correspondía. «El que quiere tener el control eres tú, pero aquí somos dos padres», espetó la actriz. Rodolfo Sancho, en una respuesta tajante, incidió en su deseo de no mantener contacto: «No necesito escribirte, no necesito nada de ti. Lo que no quiero es tener que aguantarte. Dani va a hacer lo que yo le diga, te lo aseguro». Ante estas palabras, Bronchalo calificó el comportamiento del actor como «cruel» y «manipulador».

El punto de máxima tensión se alcanzó cuando la conversación derivó hacia el plano personal. En uno de los mensajes, Rodolfo Sancho arremetió contra la actitud de la madre de su hijo: «No me gustan tus nervios, tu histeria y la rabia que tienes dentro. No me haces falta para nada, así que no me escribas. Y, por cierto, me dijo Dani que no le llamaras. Tienes bipolaridad y tiene tratamiento». Tras esta alusión, Bronchalo respondió pidiéndole que no volviera a insultarla, dando por concluida la interacción previa a la presentación de la denuncia.

Valoración jurídica

Durante la emisión del programa, el abogado Juan Manuel Medina analizó el contenido de los mensajes, descartando que existan indicios de maltrato. «Veo una malísima relación entre dos progenitores y ninguno de los dos sabe gestionar esta situación delicadísima», señaló el letrado, quien añadió que, a su juicio, no se aprecian delitos leves ni injurias.

A pesar de que el comentario sobre la bipolaridad pueda resultar molesto para la denunciante, Medina se mostró contundente respecto al recorrido legal de este caso: «Me adelanto y me jugaría algo a que esto va a quedar en una sentencia absolutoria».