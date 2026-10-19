La popular carrera cívico-militar organizada por el Tercio Duque de Alba de La Legión en Ceuta ya tiene fechas oficiales para su undécima edición, fijando el pistoletazo de salida administrativo para el arranque del mes próximo.

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La undécima edición de la Cuna de la Legión calienta motores en la ciudad autónoma. La organización de la emblemática prueba deportiva ha anunciado que el plazo de preinscripción se abrirá de manera oficial el próximo domingo 1 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, manteniéndose activo hasta el martes 10 de noviembre a las 23:59 horas. Este trámite previo es un requisito indispensable y obligatorio para todos aquellos deportistas que deseen formar parte de la línea de salida en la cita del próximo año.

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Para esta nueva entrega, la competición ha programado su celebración para el sábado 27 de febrero, adelantando ligeramente su fecha habitual en el calendario para evitar coincidencias con otras festividades religiosas y locales. Como en ediciones anteriores, la prueba mantendrá un límite total de 6.000 plazas repartidas entre sus diferentes modalidades de carrera a pie y bicicleta de montaña (MTB), consolidándose de este modo como el evento deportivo de mayor participación y tirón popular de cuantos se celebran en el calendario ceutí.

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Entre las principales novedades logísticas destaca un ligero trasvase de dorsales en favor de la prueba reina de 50 kilómetros, que incrementa su cupo hasta alcanzar los 2.000 participantes, mientras que el resto de las plazas se distribuirán entre los recorridos de 20 kilómetros, la modalidad de MTB y las categorías inferiores. Con la apertura inminente de las preinscripciones a través de su portal web oficial, la gran fiesta del deporte legionario en Ceuta da el pistoletazo de salida oficial a una nueva edición llamada a batir récords de expectación.