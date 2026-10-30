La derrota del tenista serbio ante Struff mantiene al madrileño en la novena posición de la ‘Race’, a la espera de lo que haga De Miñaur en el torneo austriaco

La lucha por obtener una plaza en las ATP Finals ha registrado un nuevo giro en el tramo decisivo de la temporada. A primera hora de la tarde, la derrota del tenista español Rafa Jódar ante Vacherot impulsó las opciones de Novak Djokovic de situarse entre los ocho mejores jugadores del año. Sin embargo, la posterior eliminación del jugador balcánico frente al alemán Jan-Lennard Struff por 6-7, 7-5 y 7-6 ha vuelto a reactivar las posibilidades del joven tenista madrileño. Con este tropiezo en Viena, Djokovic se queda a 69 puntos de distancia de Jódar, situando ahora al australiano Alex de Miñaur como la principal amenaza para el jugador español en la clasificación.

Lee tambien: A qué hora es el Alcaraz – Paul: horario y dónde ver hoy en TV y online los cuartos del torneo de Viena

Las cuentas de Rafa Jódar tras su derrota frente a Vacherot

Tras caer eliminado ante Vacherot, a Rafa Jódar le toca seguir el desarrollo de los torneos desde la barrera y con la calculadora en la mano. El tenista madrileño debe echar cuentas para lograr finalizar la ‘Race’ entre los nueve primeros clasificados, una posición que otorga el billete directo para disputar las ATP Finals debido a la baja confirmada por lesión del italiano Jannik Sinner. En este momento, Jódar acumula un total de 3.209 puntos en el ranking anual, pero no tendrá la oportunidad de sumar más unidades a su casillero hasta la disputa del Masters 1000 de París, mientras que varios de sus perseguidores inmediatos continúan compitiendo en el circuito.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Con la eliminación de Djokovic consumada en Viena, el escenario para el jugador español se reduce sustancialmente a dos vías en función del desempeño de Alex de Miñaur. El tenista australiano, que cuenta actualmente con 2.980 puntos, acecha la posición de Jódar desde el cuadro del torneo austriaco. Sin embargo, De Miñaur únicamente lograría superar al madrileño en la tabla en el caso de que termine levantando el título de campeón en Viena, lo que le permitiría alcanzar los 3.330 puntos. En caso de caer eliminado en las rondas de cuartos de final o semifinales, el jugador australiano se mantendría por detrás de la puntuación marcada por Jódar.

Lee tambien: Alcaraz vence a Basilashvili en el torneo de Viena y amplía su pleno de victorias en torneos 500

París dictará sentencia en el último Masters 1000 de la temporada

Las combinaciones de cara a la cita parisina dependen directamente de lo que suceda en el tramo final del torneo de Viena. Si De Miñaur no logra alcanzar la final en territorio austriaco, Jódar viajará a la capital francesa asentado en el noveno lugar de la clasificación, una posición que le dejaría con el billete a las ATP Finals prácticamente asegurado. Por contra, si el tenista australiano accede al partido por el título y termina coronándose campeón, el jugador español descenderá a la décima plaza, lo que le obligará a completar una actuación destacada en la última gran cita de categoría Masters 1000 del calendario.

Sin más margen de error, la resolución definitiva de las plazas para el torneo de maestros se decidirá en el Masters 1000 de París, un evento que además estrena escenario en esta edición tras despedirse de su tradicional sede en Bercy. Rafa Jódar afrontará la cita francesa con la exigencia deportiva de encadenar victorias sobre la pista, mientras permanece pendiente de una calculadora que marcarán los resultados de sus rivales directos. De momento, al tenista madrileño solo le queda la vigilia: cada tropiezo de sus perseguidores le abrirá la puerta de las ATP Finals, mientras que cada triunfo contrario reducirá su margen de maniobra al mínimo.