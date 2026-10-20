VALENCIA — El balance trágico de la DANA Adam continúa agravándose a medida que los equipos de emergencia avanzan en el rastreo de las zonas más castigadas. La localización del cuerpo sin vida de un agricultor en la zona de la marjal que discurre entre los municipios de Pego y Oliva ha elevado a tres la cifra de víctimas mortales asociadas a este devastador episodio de lluvias torrenciales e inundaciones en la Comunidad Valenciana.

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El hallazgo se ha producido durante las labores de inspección y evaluación de daños llevadas a cabo en los terrenos agrícolas de la comarca, un entorno profundamente afectado por la acumulación masiva de agua y la crecida de los caudales en las últimas horas. Tras el avistamiento del cadáver por parte de las unidades de rescate desplegadas en la zona, las fuerzas de seguridad y los servicios forenses han activado los protocolos correspondientes para proceder al levantamiento del cuerpo y a su posterior identificación.

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Fuentes cercanas al caso han confirmado que la investigación se mantiene abierta bajo supervisión judicial con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento y ratificar de manera oficial si se produjo de forma directa a causa del embate del temporal y la posterior riada. La hipótesis principal señala que la víctima se vio sorprendida por la rápida crecida de las aguas mientras se encontraba realizando labores agrícolas o transitando por las pistas rurales del enclave.

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Este trágico suceso pone de manifiesto la severidad con la que el fenómeno meteorológico ha golpeado al sector agrario e infraestructuras locales del litoral autonómico, donde amplias extensiones de cultivo continúan completamente anegadas. Ante la gravedad de los estragos materiales y humanos, el Gobierno ha anunciado la adopción de medidas urgentes de apoyo a los trabajadores y sectores afectados, al tiempo que las autoridades han desplazado representantes institucionales a los municipios de la comarca para coordinar la asistencia sobre el terreno y evaluar los daños provocados por la tormenta.