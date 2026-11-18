La visita del presidente del Gobierno al plató de Antena 3 ha dejado numerosos enfrentamientos dialécticos sobre corrupción, dimisiones y actualidad política.

Un arranque directo marcado por la exigencia de dimisión

La visita de Pedro Sánchez a los estudios de Espejo Público ha supuesto su regreso al magacín matinal de Antena 3 tras casi tres años de ausencia, desde diciembre de 2023. La entrevista, enmarcada en la gira televisiva del líder del PSOE de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre, comenzó con absoluta tensión cuando la presentadora, Susanna Griso, lanzó de forma directa la primera cuestión al invitado: «¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?».

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🗣️ "¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?"



➡️ Así responde Pedro Sánchez a la pregunta de @susannagriso en #EspejoPúblico



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Durante el encuentro, la periodista confrontó al presidente con asuntos de alta tensión política, abordando los accidentes ferroviarios, la falta de presupuestos y diversos casos de corrupción que afectan al entorno político e institucional.

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🚆 "Lo que sí que parece evidente es que el protocolo no se siguió".



👇🏻Pedro Sánchez se pronuncia sobre el accidente ferroviario de Urda y explica por qué no asistió al funeral de las víctimas. https://t.co/ysPrWKFeHG — Espejo Público (@EspejoPublico) November 18, 2026

Por su parte, el jefe del Ejecutivo defendió su gestión institucional remitiéndose a la asunción de responsabilidades y aludiendo a las crisis globales gestionadas durante su mandato, tales como la pandemia o las consecuencias derivadas de los conflictos internacionales. La conversación también discurrió por otros flancos polémicos, como las contradicciones atribuidas a la oposición, las explicaciones sobre la agenda institucional frente a formatos de entretenimiento y la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

🔴 Pedro Sánchez, sobre Ceuta:



🗣️ "Lo que diría es que la situación hoy en Ceuta es muy, muy buena en relación con la que tuvimos el 30 y 31 de julio. Estamos avanzando de manera muy rápida hacia esa normalidad" #EspejoPúblico https://t.co/8BF7HBNP9H — Espejo Público (@EspejoPublico) November 18, 2026

Debate bronco y críticas divididas entre la audiencia en redes sociales

El tono incisivo y los constantes cruces de declaraciones entre la conductora del espacio y el presidente no pasaron desapercibidos para la audiencia. A lo largo de la emisión, los espectadores trasladaron masivamente sus impresiones a las redes sociales, donde se abrió un amplio debate sobre el formato del cara a cara periodístico. Numerosos usuarios recriminaron que el encuentro se transformó en un debate de carácter bronco, señalando que la intervención de la periodista limitaba la fluidez de las respuestas del entrevistado.

En contraposición, otros sectores de la audiencia aplaudieron la dureza y la fiscalización ejercida por la comunicadora durante el transcurso de la entrevista. Sin embargo, este sector crítico también abrió debate sobre la aplicación de dicho rasero informativo frente a otros representantes del arco parlamentario. Voces del ámbito del análisis político y diversos usuarios cuestionaron la neutralidad de ciertos pasajes de la charla, reprochando comparaciones efectuadas durante el directo y señalando que determinadas cuestiones de relevancia institucional continuaron sin recibir una respuesta concluyente ante los comicios previstos para finales de noviembre.