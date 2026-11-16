El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha valorado este lunes en declaraciones a la Cadena COPE la decisión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de retirar su candidatura para presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Cuerpo ha calificado el desenlace como «una pena» al no haber podido alcanzar España la dirección de este organismo internacional, aunque ha respaldado la decisión de su compañera de Ejecutivo deseándole «lo mejor» para el futuro.

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Las claves de la valoración de Economía

Elogio al gesto de retirada: Según ha explicado Cuerpo en la entrevista radiofónica, dar un paso atrás antes de que se celebren las votaciones es una decisión que «hay que alabar», ya que permite «evitar que se visualice una diferencia de opinión» entre los principales actores implicados en el proceso electivo, como los Estados miembros, las asociaciones empresariales y los sindicatos.

Según ha explicado Cuerpo en la entrevista radiofónica, dar un paso atrás antes de que se celebren las votaciones es una decisión que «hay que alabar», ya que permite «evitar que se visualice una diferencia de opinión» entre los principales actores implicados en el proceso electivo, como los Estados miembros, las asociaciones empresariales y los sindicatos. Promoción de la unidad institucional: El titular de Economía ha subrayado que, en línea con los argumentos expuestos por la propia Díaz en la carta publicada en sus redes sociales, la retirada previa favorece que salga adelante «una candidatura que tenga esa unidad detrás de ella».

El titular de Economía ha subrayado que, en línea con los argumentos expuestos por la propia Díaz en la carta publicada en sus redes sociales, la retirada previa favorece que salga adelante «una candidatura que tenga esa unidad detrás de ella». Balance sobre la aspiración española: Cuerpo ha lamentado que finalmente no haya sido posible lograr el objetivo de situar a una representante española al frente de la agencia de la ONU, señalando que «no siempre se pueden conseguir los objetivos», antes de reiterar sus buenos deseos hacia la actual vicepresidenta segunda de cara a su próxima etapa.

Estas declaraciones se producen el mismo día en que la OIT celebra la votación definitiva en Ginebra, después de que Yolanda Díaz anunciara su renuncia a última hora al constatar que no contaba con los apoyos necesarios frente a la candidatura continuista del actual director general, Gilbert F. Houngbo.

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