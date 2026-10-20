El temporal empieza a perder intensidad tras anegar comarcas de Valencia y Alicante, aunque la inestabilidad se desplaza hacia Cataluña y Baleares mientras Pedro Sánchez visita este martes el Puesto de Mando Avanzado en Oliva.

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España afronta este martes una jornada de paulatina estabilización tras el paso del temporal provocado por la DANA Adam, un episodio de precipitaciones torrenciales que mantiene la emergencia activa y que deja un balance total de cuatro fallecidos: tres en la Comunidad Valenciana y una mujer en Cataluña. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado que la práctica totalidad de los rescates de mayor complejidad han concluido de forma satisfactoria, si bien persisten núcleos aislados a los que los equipos de salvamento no han podido acceder y donde se mantienen necesidades prioritarias como el suministro de medicamentos y el traslado urgente de pacientes.

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En el plano institucional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude a las 12:30 horas de este martes al Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad valenciana de Oliva. Durante la visita, en la que mantendrá un encuentro de trabajo con los responsables de los dispositivos de coordinación de emergencias y con los alcaldes de los municipios damnificados, estará acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. El recorrido por la zona afectada concluirá con una declaración institucional ante los medios.

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Rescates en la AP-7 y más de 130 litros acumulados en Pilar de la Horadada

El paso del temporal ha dejado registros extraordinarios que han rebasado los 700 litros por metro cuadrado en puntos de las comarcas de la Marina Alta y la Safor, entre las provincias de Alicante y Valencia. La saturación de los terrenos mantiene en alerta a las autoridades locales, dado que cualquier precipitación adicional podría agravar las inundaciones urbanas. Durante la medianoche del lunes al martes, núcleos convectivos aislados descargaron intensas tormentas en la ciudad de Alicante y sus municipios limítrofes, acumulando entre 50 y 60 litros por metro cuadrado en Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura y Orihuela Costa, y entre 20 y 40 litros en la capital alicantina, Mutxamel, El Campello, Santa Pola y Elche, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En Pilar de la Horadada, los acumulados de todo el episodio sobrepasaron los 130 litros por metro cuadrado, anegando diversas vías públicas y anegando la rambla urbana. La intensidad de las precipitaciones nocturnas obligó a los servicios de rescate a intervenir en los túneles de la autopista AP-7 entre Alicante y Cartagena, a la altura de esta localidad alicantina, donde trece personas quedaron atrapadas en el interior de sus vehículos por la tromba de agua. Todos los afectados fueron evacuados sanos y salvos y trasladados al albergue municipal para pernoctar.

Trece carreteras cortadas y suspensión de la actividad escolar

El impacto de las lluvias torrenciales continúa provocando graves perturbaciones en la red vial. Según datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de trece carreteras permanecen cortadas al tráfico en ambos sentidos este martes por la mañana en las provincias de Alicante, Valencia, Córdoba y Sevilla. Entre los ejes viarios interrumpidos destaca la propia autopista AP-7, en el tramo comprendido entre Torre de la Horadada y Pilar de la Horadada, además de diversas vías secundarias en los términos municipales de Dénia, Pego, Tavernes de la Valldigna, Oliva, Bujalance, Montilla y Lebrija.

Paralelamente, la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha confirmado la suspensión de las clases durante la jornada de este martes en seis municipios de la región. En la provincia de Valencia no abrirán los centros educativos de Oliva, Miramar, Bellreguard y Piles, mientras que en la provincia de Alicante las aulas permanecerán cerradas en El Verger y Els Poblets.

Desplazamiento de la inestabilidad hacia Cataluña y Baleares

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una mejoría generalizada en el resto de la Península, el foco de la inestabilidad se desplaza este martes hacia el archipiélago balear y Cataluña. En Baleares se mantiene activado el aviso naranja por riesgo importante de lluvias y tormentas localmente muy fuertes. Por su parte, en Cataluña, donde los Bomberos de la Generalitat atendieron más de un centenar de avisos durante la jornada del lunes, Protección Civil conserva activada la fase de alerta del plan Inuncat tras superar el río Gaià el umbral de aviso en Vilabella (Tarragona), previéndose precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en puntos del Pirineo y Prepirineo.

En el resto del territorio peninsular, el pronóstico de la Aemet apunta a un tiempo más estable, si bien no se descartan precipitaciones aisladas en áreas de Andalucía —con probabilidad de chubascos fuertes en Jaén—, el centro peninsular y la cornisa cantábrica. Las lluvias irán remitiendo paulatinamente de sur a norte, a la espera de un frente por el noroeste y de la entrada de aire frío impulsado por una borrasca profunda, que dejará un acusado descenso de las temperaturas, bancos de niebla matinales, heladas débiles en áreas de montaña del norte y nevadas en cotas altas del Pirineo.