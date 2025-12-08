El santoral católico conmemora hoy, 8 de diciembre, una de las fechas más importantes y solemnes de su calendario: la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. En España, este día es fiesta nacional y la Virgen en esta advocación es la Patrona y Protectora de la Nación.

La Inmaculada Concepción de la Virgen María

Esta solemnidad no celebra la concepción de Jesús, sino el dogma de fe que establece que María fue concebida libre de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su ser.

Dogma de Fe: Fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, a través de la bula Ineffabilis Deus. La proclamación estableció que esta creencia forma parte de la Revelación Divina y es obligatoria para todos los católicos.

Tradición Española: La devoción a la Inmaculada Concepción en España es histórica, siendo un ferviente defensor del dogma durante siglos. Patronato Nacional: Fue declarada Patrona de todos los Reinos de España e Indias por el Rey Carlos III en 1760. El Milagro de Empel (1585): Durante la Guerra de Flandes, un tercio del ejército español se vio rodeado por fuerzas holandesas en la isla de Bommel, cerca de Empel, en una situación desesperada. La noche del 7 al 8 de diciembre, un soldado encontró una tabla con la imagen de la Inmaculada. Tras rezar, el clima cambió drásticamente, las aguas del río Mosa se helaron y los soldados españoles pudieron cruzar y lanzar un ataque sorpresa, logrando una victoria total. Desde entonces, la Inmaculada Concepción es la Patrona de la Infantería Española .

Otros santos que se celebran el 8 de diciembre

Junto a la solemnidad principal, se recuerda la onomástica de otras figuras de la Iglesia:

San Eucario de Tréveris: Considerado el primer obispo de Tréveris (Alemania) en el siglo III.

San Macario de Alejandría: Monje anacoreta del Desierto del Sahara, conocido por su vida ascética en el siglo IV.

San Patapio: Ermitaño de la Tebaida egipcia que vivió en Constantinopla.

Ermitaño de la Tebaida egipcia que vivió en Constantinopla. San Sofronio, obispo.

San Teobaldo de Marliaco.

Beatos