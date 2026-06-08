El concursante vasco es eliminado en la última gala en Honduras tras obtener el 21,2% de los votos en un televoto que convierte a Alba Paul y Maica Benedicto en finalistas junto a Alvar Seguí y José Manuel Soto

El rumbo de ‘Supervivientes 2026’ ha quedado visto para sentencia a tan solo cuatro días de la celebración de su gran final, programada para el próximo jueves 11 de junio. La gala celebrada este domingo 7 de junio en Honduras ha acogido la última ceremonia de expulsión de la edición, una eliminatoria de alto impacto que ha supuesto un auténtico varapalo para uno de los participantes más destacados de la temporada. En esta ocasión, la audiencia de los canales de Mediaset ha decidido que Aratz Lakuntza abandone de forma definitiva la aventura, impidiéndole obtener una plaza para el viaje de regreso en helicóptero y finalizar así su sueño en el concurso.

Unos porcentajes muy ajustados durante toda la noche

La última expulsión antes de la final se presentaba de máxima rivalidad al encontrarse nominados tres de los grandes protagonistas de la edición: Aratz Lakuntza, Alba Paul y Maica Benedicto. La trascendencia de los tres participantes en el desarrollo del programa hacía prever una pérdida de gran calado para el formato. Al comienzo de la velada, los porcentajes de los votos se situaban en un 42,6%, un 34,5% y un 22,9%.

A lo largo de la noche, el televoto gestionado a través de la aplicación oficial Mediaset Infinity ha registrado un aluvión de participaciones por parte de los espectadores, provocando variaciones en las cifras. A mitad de la gala, el estado de las votaciones se ha actualizado con un 46,1%, un 32% y un 21,9%, manteniendo la tensión que ya se experimentó el pasado jueves en el proceso que concluyó con la salida de Claudia Chacón, quien había logrado salvarse previamente en once nominaciones consecutivas.

Maica Benedicto, primera salvada de la gala

Pasada la medianoche, la organización del programa ha decretado el cierre oficial de las votaciones en la plataforma digital. Los porcentajes definitivos de la audiencia han quedado fijados en un 47,5%, un 31,3% y un 21,2%. Siguiendo la pauta fijada el domingo anterior, el programa ha alterado la dinámica habitual de las expulsiones y ha optado por no reabrir el periodo de votación una vez que se ha anunciado la identidad de la primera persona libre de la eliminación.

La participante que ha conseguido eludir la salida en primer lugar ha sido Maica Benedicto, asegurando de este modo su continuidad en el espacio de telerrealidad. Tras esta decisión, el duelo final para determinar el expulsado ha quedado acotado a una disputa directa entre Alba Paul y Aratz Lakuntza.

El llanto de Aratz Lakuntza al perder la plaza para el helicóptero

Finalmente, los espectadores que han emitido sus votos en el televoto han otorgado un menor respaldo a Aratz Lakuntza, quien ha cosechado el porcentaje más bajo con un 21,2% frente a las cifras superiores de sus compañeras de nominación. Al confirmarse el resultado de la expulsión, el concursante vasco no ha podido contener el llanto durante su despedida de la Palapa, visiblemente afectado por quedarse fuera de la final por un margen de apenas cuatro días.

Con esta resolución, Alba Paul y Maica Benedicto se integran de pleno derecho en el grupo de finalistas oficiales de ‘Supervivientes 2026’. Ambas se unen de esta manera a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, quien obtuvo la primera plaza de la final tras vencer en la prueba de líder el pasado jueves, y a José Manuel Soto, que logró la clasificación directa para la última fase del concurso tras evitar ser nominado por el resto de los robinsones en la última ronda de nominaciones en la isla.