La 1 altera su programación de tarde este lunes debido a la cobertura especial por la visita del Papa León XIV a España, retrasando las nuevas tramas de la serie diaria

La 1 de TVE modifica de manera excepcional su parrilla televisiva para la tarde de este lunes, 8 de junio. Con motivo de la cobertura informativa especial dedicada a la visita del Papa León XIV a España, la cadena pública no emitirá su habitual oferta de ficción y entretenimiento, suspendiendo las entregas de ‘Valle Salvaje’, ‘La Promesa’ y ‘Malas Lenguas’. De este modo, los espectadores de la producción diaria de época tendrán que esperar al próximo martes para presenciar el capítulo 432 en su horario habitual tras el espacio ‘Directo al grano’. Una entrega que llegará marcada por el inesperado regreso de Victoria Salcedo de la Cruz tras haber sido expulsada de las tierras por José Luis.

El inesperado regreso de Victoria y la estupefacción de José Luis

El devenir de la trama en el capítulo 432 se centrará en las consecuencias directas del destierro de Victoria. En el episodio precedente, José Luis, incapaz de reconducir la situación, procedió a expulsar a Victoria de Valle Salvaje ante la mirada atónita de los presentes, exigiéndole que recogiera su equipaje y abandonara de forma definitiva sus dominios. Una decisión que la afectada tildó de humillante al manifestar su total incertidumbre sobre su destino. Sin embargo, los acontecimientos darán un vuelco absoluto cuando Bárbara, Luisa y Pepa queden en estado de shock al descubrir que Victoria se encuentra instalada en la Casa Pequeña, disfrutando de la protección de Mercedes.

Esta inesperada situación desencadenará un tenso enfrentamiento entre Victoria y su exnuera, Matilde, quien previamente no daba crédito a la noticia de que la persona que más daño le había causado fuera a desaparecer de su vida. No obstante, el más descolocado ante este giro será el propio José Luis, al ser incapaz de comprender la presencia de su mujer en el lugar tras haber dictado su destierro. Frente a estos hechos, Don Hernando manifestará a José Luis que con dicha expulsión demostró su fuerza, honor y dignidad, aseverando que Victoria Salcedo de la Cruz se encuentra tocada de muerte.

Advertencias familiares y tensiones en el servicio

En el ámbito familiar, la relación entre las hermanas Leonor y Rosalía sumará nuevos focos de tensión. Tras la petición de Rosalía en el último capítulo para acudir a visitar a la pequeña María —en un contexto en el que Luisa seguía manifestando sus sospechas ante Bárbara sobre si la enfermedad de la mujer era una invención—, Leonor intervendrá de forma tajante. En el próximo episodio, le pedirá formalmente a su hermana Rosalía que no olvide los motivos por los cuales están ejecutando todas sus acciones, advirtiéndole de que un olvido de tal calibre podría tirar todo el plan por la borda.

Por su parte, Alejo mantendrá una conversación con Bárbara acerca de Luisa. El joven compartirá su falta de comprensión sobre el interés de la doncella por conocer detalles relativos a su madre. Posteriormente, Alejo intentará realizar un paseo en compañía de Luisa, pero la sirvienta intervendrá de forma contundente para pararle los pies y frenar sus intenciones.

Pagos semanales y la llegada de Manuela de Guzmán

La actividad en Valle Salvaje también registrará movimientos de índole económica y nuevas presentaciones. Atanasio procederá a comunicar a Enriqueta las directrices estipuladas por Rafael, quien ha emitido la orden expresa de abonar la cantidad económica que le adeudan mediante diferentes pagos distribuidos de forma semanal.

Finalmente, la trama introducirá las repercusiones de la llegada de Manuela de Guzmán, hija de Hernando, cuya incorporación no ha pasado desapercibida en el entorno. Después de un primer e inesperado choque con Braulio que desató la tensión entre ambos, este último se presentará formalmente ante Manuela sin conocer en primera instancia su identidad. Como consecuencia de este desconocimiento, el primer encuentro oficial entre ambos personajes no resultará del todo agradable.