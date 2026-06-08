La pareja justifica los motivos por los que no arropó a la modelo en Madrid y analiza la esperada entrevista familiar que ve la luz este lunes, dejando abierta una futura colaboración

El entorno de la familia Costanzia y el clan Campos vuelve a situarse en el foco de la actualidad mediática en España. Tras semanas de intensa exposición a raíz del lanzamiento del libro de Alejandra Rubio, cuyas valoraciones han oscilado desde el respaldo profesional hasta las especulaciones sobre una posible adaptación en formato de serie, el interés periodístico se ha desplazado este fin de semana hacia Mar Flores. La modelo y empresaria protagonizó una firma de ejemplares de su obra literaria en Madrid, un acto marcado por dos notables ausencias: la de su hijo, el actor Carlo Costanzia, y la de su pareja, Alejandra Rubio. Ambos han aprovechado un reciente evento social en la capital para esclarecer las razones de su no comparecencia y abordar los detalles del nuevo proyecto audiovisual de la maniquí.

El tráfico de Madrid y la visita del Papa León XIV como impedimentos

La aclaración por parte de la pareja se produjo en el marco de un evento de Artes Marciales Mixtas (MMA) celebrado en Madrid, una cita que congregó a diversas personalidades de la cultura y el espectáculo, entre las que se encontraba el actor y director Mario Casas. Durante la atención a los medios de comunicación locales, Carlo Costanzia rememoró de forma sucinta su trayectoria interpretativa y reaccionó ante la hipótesis de colaborar bajo las órdenes del mayor de los hermanos Casas en sus futuros proyectos cinematográficos, manifestando su total disposición hacia cualquier oportunidad laboral en el ámbito de la actuación.

No obstante, las cuestiones principales de los informadores se centraron en los motivos que impidieron su asistencia a la firma de libros de Mar Flores. Carlo Costanzia argumentó en primera instancia la coincidencia de compromisos al señalar que la agenda del día contemplaba la asistencia a múltiples eventos. Acto seguido, la hija de Terelu Campos complementó la explicación aludiendo de forma directa a las severas retenciones circulatorias que afectaban a la almendra central de la capital con motivo de la visita oficial del Papa León XIV a España, afirmando la imposibilidad de realizar el trayecto debido a que los tiempos de desplazamiento mínimos requerían más de una hora.

Expectación ante la entrevista más íntima de Mar Flores y su hijo

Más allá de los detalles de la agenda de fin de semana, la atención de la prensa especializada se focaliza en el estreno, este lunes, de la entrevista que Mar Flores ha realizado a su propio hijo. Este encuentro audiovisual se produce tras un periodo de alta fricción mediática motivado por las revelaciones contenidas en el libro de la empresaria, donde se describían pasajes complejos de su trayectoria personal vinculados a rupturas sentimentales y supuestos episodios de malos tratos.

Dicha publicación generó un notable impacto en los platós de televisión, provocando que el padre del intérprete, Carlo Costanzia padre, interviniera públicamente en el espacio televisivo ‘¡De Viernes!’ para anunciar la interposición de medidas judiciales contra la modelo, manifestando su rechazo absoluto a que se le atribuyera la condición de maltratador.

Frente a la dureza de los reproches pasados, el testimonio ofrecido por Carlo Costanzia respecto al nuevo proyecto de su progenitora apunta hacia un cambio de registro absoluto. Según las declaraciones del actor, el formato se ha desarrollado como un diálogo maternofilial caracterizado por un ambiente estético armónico, bonito y con un tono sensiblemente más relajado en comparación con las comparecencias e intervenciones previas en los medios de comunicación de crónica social.

La postura de Alejandra Rubio ante una posible invitación

Uno de los puntos analizados durante la comparecencia ante los micrófonos fue la exclusión, por el momento, de Alejandra Rubio de la lista de participantes e invitados de esta primera entrega del espacio de entrevistas. La colaboradora e hija de Terelu Campos abordó la situación con estricta naturalidad, confirmando que no ha recibido ninguna invitación formal para las sesiones iniciales de grabación, si bien mostró su plena disposición a acudir en el supuesto de que Mar Flores decida convocarla en los próximos capítulos.

La respuesta de la escritora e integrante de la familia Campos fue secundada de inmediato por una réplica de Carlo Costanzia. Mientras su pareja atendía las preguntas de los redactores, el actor intercaló un conciso comentario al asegurar que dicha posibilidad es factible «todavía», manteniendo de este modo la viabilidad de una futura convergencia entre las dos familias en el entorno del nuevo formato de la modelo. Por el momento, la pareja mantiene una dinámica de estabilidad alejada de las controversias que afectaron a sus respectivos entornos familiares, quedando a expensas de la repercusión que ostente la difusión del nuevo proyecto de Mar Flores.