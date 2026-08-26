La Guardia Civil ha iniciado una investigación tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de un matrimonio de nacionalidad irlandesa en el interior del jacuzzi de su vivienda, situada en la localidad valenciana de Cullera. Los cadáveres, correspondientes a un hombre de 50 años y a una mujer de 45 años, fueron encontrados este martes por la tarde por sus dos hijos, ambos menores de edad.

El suceso se produjo en una urbanización del citado municipio costero de la provincia de Valencia. Fuentes del instituto armado explicaron a la agencia EFE que, aunque de entrada no se determinan las razones exactas de la muerte de la pareja, los investigadores han detectado ciertos elementos que apuntan a que «pudiera haber pasado algo raro» en el inmueble, lo que ha motivado la intervención directa del área especializada en homicidios.

Intervención de la Policía Judicial y atención a los menores

Los menores de edad, que cuentan con necesidades especiales, hallaron a sus progenitores en la zona de baño de la residencia familiar. Según la información avanzada por el diario Las Provincias, los cuerpos del hombre y la mujer se encontraban desnudos en el momento del descubrimiento y presentaban diversas lesiones que parecían de carácter punzante. Pese a la existencia de estas marcas en la piel, los investigadores a cargo del caso no descartan por el momento que las muertes puedan responder a una causa accidental.

Ante la situación de desamparo en la que quedaron los dos hijos del matrimonio tras el hallazgo de los cadáveres, los servicios sociales del Ayuntamiento de Cullera han asumido su custodia y atención inmediata para garantizar su protección y dar respuesta a sus requerimientos específicos.

Las actuaciones del equipo de la Guardia Civil continúan abiertas en el lugar de los hechos a la espera de que los análisis forenses y las correspondientes autopsias aporten datos concluyentes sobre las circunstancias exactas en las que se produjeron los óbitos.