La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado la llegada de una nueva borrasca al territorio nacional, marcando un hito en la evolución del tiempo que inestabilizará la situación atmosférica tras los primeros coletazos meteorológicos propios del cambio de estación.

El organismo oficial advierte de que la amenaza de precipitaciones se encuentra muy presente y la previsión meteorológica para las próximas jornadas anticipa un panorama dominado por la lluvia que puede alcanzar una intensidad notable en cuestión de minutos, con el foco puesto en la inminente llegada de un frente por el noroeste peninsular.

Frente a la fuerza del agua registrada en días pasados, los mapas del tiempo no traen buenas noticias e invitan a la máxima precaución ante un episodio de precipitaciones que puede terminar situándose como una de las situaciones más complejas vividas en los últimos años. La combinación de las altas temperaturas registras en el mar con la evolución atmosférica acaba por generar chubascos de gran fuerza que exigen conocer con precisión el pronóstico oficial ante una serie de avisos meteorológicos previstos en diversos puntos del país.

Inestabilidad por el noroeste y tormentas fuertes con granizo

La previsión detallada por la AEMET contempla que la situación atmosférica se inestabilice de forma progresiva con la entrada de un frente por el noroeste. Esta estructura nubosa oscurecerá los cielos hasta dejarlos cubiertos en buena parte del territorio, extendiendo las lluvias de forma generalizada por el noroeste y el área cantábrica. El núcleo de mayor impacto se concentrará en la mitad occidental de Galicia, donde se esperan chubascos acompañados de tormentas de carácter fuerte, presencia de granizo y volúmenes de agua acumulados muy significativos. Con el avance del día, durante la tarde, la inestabilidad se desplazará también hacia el Pirineo occidental, zona en la que se reiterará la presencia de tormentas de notable intensidad.

En contraposición a la inestabilidad del cuadrante noroccidental, la influencia de las altas presiones situadas sobre el área del Mediterráneo mantendrá un escenario de mayor estabilidad en el resto de la Península y en el archipiélago balear. En estos puntos se prevén intervalos de nubes medias y altas repartidos por el centro y el este peninsular, mientras que el sur presentará cielos despejados. No se descarta la aparición de algún chubasco de carácter débil en las zonas litorales del Mediterráneo, mientras que Canarias registrará nubes en el norte de las islas y cielos despejados en la vertiente sur. Asimismo, la AEMET advierte de la formación de brumas en las montañas del tercio noroeste, nieblas matinales en la zona del Estrecho y la presencia de calima débil sobre el este de la Península y Baleares.

Avisos activos por viento, granizo y temperaturas elevadas

El organismo meteorológico mantiene activados diversos avisos por fenómenos adversos. Además de los chubascos y tormentas fuertes que irán acompañadas de granizo y registros significativos de precipitación acumulada en la mitad occidental de Galicia y el Pirineo occidental, se deberán extremar las precauciones por los efectos del viento. La AEMET prevé rachas muy fuertes de viento que podrán superar los 70 km/h en puntos localizados de la meseta norte y en las zonas montañosas del norte peninsular.

En lo relativo al comportamiento térmico, el mapa de temperaturas registrará comportamientos dispares. Las máximas experimentarán un ascenso en la cornisa cantábrica, el valle del Ebro, la meseta norte y el sistema Ibérico, siendo este incremento especialmente notable en el Cantábrico oriental, con subidas que rebasarán los 6 grados. Por el contrario, los valores diurnos descenderán en los litorales del Mediterráneo y en el golfo de Cádiz, permaneciendo sin cambios reseñables en la zona restante del país y en el archipiélago canario. Los termómetros superarán los 35 grados de máxima en el valle del Ebro, en el prelitoral valenciano y en los sectores bajos del sudoeste. Respecto a las mínimas, subirán en la vertiente mediterránea y registrarán un descenso en el resto de las zonas peninsulares.

Por último, el régimen de vientos soplará con intensidad moderada de componente suroeste en la mayor parte de la Península, registrando intervalos fuertes e intensidad superior a 70 km/h en la meseta y montañas del norte. En el área del Mediterráneo y Baleares el viento soplará de dirección este de flojo a moderado, en el mar de Alborán predominará el poniente moderado con intervalos fuertes, y en el Cantábrico oriental la dirección del viento rolará de sur a noroeste con algún intervalo fuerte. En Canarias, la jornada estará marcada por el alisio de intensidad moderada.