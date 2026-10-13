Recorrido en la calle, entrega del Bastón de Mando y el saludo desde el balcón del Palacio de la Asamblea: repasa en fotogalería los momentos más destacados de la histórica visita de los monarcas.
CEUTA — La ciudad autónoma vive este martes una jornada festiva e histórica marcada por la llegada oficial de Sus Majestades los Reyes, Felipe VI y Doña Letizia, quienes han aterrizado en el Helipuerto pasadas las 12:20 horas para iniciar una apretada agenda institucional y de contacto directo con los ciudadanos.
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Las calles del centro de Ceuta se han convertido en un hervidor de entusiasmo. Desde primera hora, miles de ceutíes se han congregado en la Gran Vía y en la Plaza de África —engalanadas con banderas de España y de la ciudad— para recibir a los monarcas al grito de "Yo soy español", "Un caballa nunca se rinde" y "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".
Galería de fotos: La jornada institucional y el calor de los ceutíes
[GALERÍA DE IMÁGENES] Accede a la fotogalería completa de la llegada de los Reyes a Ceuta: desde el recibimiento de las autoridades a pie de calle —con el presidente Juan Vivas y el delegado del Gobierno— y el paseo de los monarcas saludando a las familias, hasta la entrega formal del Bastón de Mando en el Palacio de la Asamblea y su posterior y multitudinario saludo desde el balcón consistorial ante la Plaza de África.
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Una tarde marcada por el recuerdo y la sociedad civil
Tras el baño de masas matinal y el protocolario paso por el Salón del Trono, la agenda de Sus Majestades continuará a lo largo de la tarde con tres paradas clave:
- 16:45 horas: Visita al colegio público Vicente Aleixandre, situado en la barriada de Manzanera.
- 18:00 horas: Celebración de un acto ecuménico en el cementerio musulmán de Sidi Embarek en memoria de las personas fallecidas en el mar durante los trágicos sucesos de finales de julio.
- 19:00 horas: Encuentro institucional con representantes de los diferentes colectivos de la sociedad ceutí en el Hotel Parador La Muralla.