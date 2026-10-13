Recorrido en la calle, entrega del Bastón de Mando y el saludo desde el balcón del Palacio de la Asamblea: repasa en fotogalería los momentos más destacados de la histórica visita de los monarcas.

‹ › Foto 1 de 20 La llegada de los Reyes a Ceuta, en imágenes: así ha sido el baño de masas de Felipe VI y Letizia en la Gran Vía

CEUTA — La ciudad autónoma vive este martes una jornada festiva e histórica marcada por la llegada oficial de Sus Majestades los Reyes, Felipe VI y Doña Letizia, quienes han aterrizado en el Helipuerto pasadas las 12:20 horas para iniciar una apretada agenda institucional y de contacto directo con los ciudadanos.

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Las calles del centro de Ceuta se han convertido en un hervidor de entusiasmo. Desde primera hora, miles de ceutíes se han congregado en la Gran Vía y en la Plaza de África —engalanadas con banderas de España y de la ciudad— para recibir a los monarcas al grito de "Yo soy español", "Un caballa nunca se rinde" y "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

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Galería de fotos: La jornada institucional y el calor de los ceutíes

[GALERÍA DE IMÁGENES] Accede a la fotogalería completa de la llegada de los Reyes a Ceuta: desde el recibimiento de las autoridades a pie de calle —con el presidente Juan Vivas y el delegado del Gobierno— y el paseo de los monarcas saludando a las familias, hasta la entrega formal del Bastón de Mando en el Palacio de la Asamblea y su posterior y multitudinario saludo desde el balcón consistorial ante la Plaza de África. Lee tambien: Guía y horarios para seguir la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia este martes en Ceuta

Una tarde marcada por el recuerdo y la sociedad civil

Tras el baño de masas matinal y el protocolario paso por el Salón del Trono, la agenda de Sus Majestades continuará a lo largo de la tarde con tres paradas clave: