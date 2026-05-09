El sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 9 de mayo de 2026, vuelve a poner en juego un importante bote para los jugadores. Este sorteo es uno de los más seguidos de Loterías y Apuestas del Estado y se celebra dos veces por semana, los jueves y los sábados.

Para este sábado 9 de mayo, Loterías y Apuestas del Estado muestra un bote de 18 millones de euros para La Primitiva, con el sorteo previsto a las 21:15 horas.

Resultado de La Primitiva de hoy, sábado 9 de mayo de 2026

La combinación ganadora de La Primitiva del sábado 9 de mayo de 2026 es:

X, X, X, X, X y X

Complementario: X

Reintegro: X

Joker: XXXXXXX

* Resultado pendiente de publicación oficial.

Cómo se juega a La Primitiva

Para jugar a La Primitiva hay que escoger seis números del 1 al 49. El sorteo también incluye un número complementario y un reintegro. Además, los jugadores pueden participar en el Joker, un juego asociado que ofrece premios adicionales en función de las cifras acertadas.

La apuesta básica de La Primitiva permite optar al bote principal si se aciertan los seis números de la combinación ganadora. También existen premios para quienes acierten cinco números más el complementario, cinco números, cuatro números, tres números o el reintegro.

Categorías de premios de La Primitiva

Los premios de La Primitiva se distribuyen por categorías:

Categoría especial: seis aciertos más reintegro.

Primera categoría: seis aciertos.

Segunda categoría: cinco aciertos más complementario.

Tercera categoría: cinco aciertos.

Cuarta categoría: cuatro aciertos.

Quinta categoría: tres aciertos.

Reintegro: acierto del número del reintegro.

La categoría especial es la más codiciada, ya que permite acceder al mayor premio cuando existe bote acumulado.

Qué es el Joker de La Primitiva

El Joker es un número adicional de siete cifras asociado al boleto de La Primitiva. Permite optar a premios independientes de la combinación principal. Para ganar el premio máximo del Joker hay que acertar las siete cifras en el mismo orden.

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Aunque es un juego opcional, muchos participantes lo añaden a su boleto para aumentar las posibilidades de obtener un premio adicional.

Dónde comprobar el resultado oficial

El resultado de La Primitiva debe comprobarse siempre en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. También puede verificarse en administraciones de lotería y puntos de venta autorizados.

Próximo sorteo de La Primitiva

Después del sorteo de este sábado, La Primitiva volverá a celebrarse el jueves siguiente, siguiendo su calendario habitual de dos sorteos semanales.