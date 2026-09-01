CEUTA. — La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa una preocupante espiral de tensión ciudadana tras acumular cinco días consecutivos de violencia de baja intensidad e incidentes en la vía pública. Fuerzas de seguridad y expertos en seguridad ciudadana advierten del elevado riesgo de escalada en una población de 84.000 habitantes que contempla con alarma la alteración de la convivencia social.

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El escenario actual está marcado por choques entre grupos de inmigrantes en situación irregular y efectivos de las Fuerzas Armadas, agresiones contra el patrimonio, conatos de enfrentamientos con vecinos y un incremento de las denuncias por delitos contra la libertad sexual e intimidad.

Incidentes y agresiones registradas

Los episodios violentos se han sucedido de forma continuada en distintos puntos clave de la ciudad autónoma desde finales de la pasada semana:

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Ataques a patrullas militares: Se han documentado al menos cuatro emboscadas con pedradas y el lanzamiento de artefactos caseros con líquidos corrosivos contra vehículos y efectivos del Ejército en zonas como Benzú, la playa del Chorrillo y Loma Colmenar, con un balance de varios militares heridos y múltiples detenciones.

Se han documentado al menos cuatro emboscadas con pedradas y el lanzamiento de artefactos caseros con líquidos corrosivos contra vehículos y efectivos del Ejército en zonas como Benzú, la playa del Chorrillo y Loma Colmenar, con un balance de varios militares heridos y múltiples detenciones. Tensión vecinal y protestas: Durante la última semana se han registrado altercados entre manifestantes locales y grupos de inmigrantes, incluyendo el incendio intencionado de tres chabolas tras romperse un cordón policial en un punto de reparto de alimentos de Cruz Roja.

Durante la última semana se han registrado altercados entre manifestantes locales y grupos de inmigrantes, incluyendo el incendio intencionado de tres chabolas tras romperse un cordón policial en un punto de reparto de alimentos de Cruz Roja. Aumento de la criminalidad: Desde el área de Igualdad se han contabilizado 21 agresiones sexuales en el último mes (cinco de ellas con penetración y nueve a menores de edad), además de un repunte en los delitos contra la propiedad.

Saturación y lentitud en los trámites

Indicador Situación actual Población en albergues Aproximadamente 3.300 personas cuentan con un espacio estable de pernocta. Ritmo de filiación Entre 40 y 50 expedientes procesados al día por los servicios de extranjería. Diagnóstico policial La falta de recursos económicos y el estancamiento de los trámites elevan el riesgo de sucesos graves.

Las fuentes policiales y de extranjería desplegadas en la zona coinciden en que la única vía para frenar el deterioro de la convivencia pasa por agilizar los procesos de identificación y descongestionar la presencia de personas sin hogar en las calles de la ciudad.