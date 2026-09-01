CEUTA. — La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa una preocupante espiral de tensión ciudadana tras acumular cinco días consecutivos de violencia de baja intensidad e incidentes en la vía pública. Fuerzas de seguridad y expertos en seguridad ciudadana advierten del elevado riesgo de escalada en una población de 84.000 habitantes que contempla con alarma la alteración de la convivencia social.
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El escenario actual está marcado por choques entre grupos de inmigrantes en situación irregular y efectivos de las Fuerzas Armadas, agresiones contra el patrimonio, conatos de enfrentamientos con vecinos y un incremento de las denuncias por delitos contra la libertad sexual e intimidad.
Incidentes y agresiones registradas
Los episodios violentos se han sucedido de forma continuada en distintos puntos clave de la ciudad autónoma desde finales de la pasada semana:
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- Ataques a patrullas militares: Se han documentado al menos cuatro emboscadas con pedradas y el lanzamiento de artefactos caseros con líquidos corrosivos contra vehículos y efectivos del Ejército en zonas como Benzú, la playa del Chorrillo y Loma Colmenar, con un balance de varios militares heridos y múltiples detenciones.
- Tensión vecinal y protestas: Durante la última semana se han registrado altercados entre manifestantes locales y grupos de inmigrantes, incluyendo el incendio intencionado de tres chabolas tras romperse un cordón policial en un punto de reparto de alimentos de Cruz Roja.
- Aumento de la criminalidad: Desde el área de Igualdad se han contabilizado 21 agresiones sexuales en el último mes (cinco de ellas con penetración y nueve a menores de edad), además de un repunte en los delitos contra la propiedad.
Saturación y lentitud en los trámites
|Indicador
|Situación actual
|Población en albergues
|Aproximadamente 3.300 personas cuentan con un espacio estable de pernocta.
|Ritmo de filiación
|Entre 40 y 50 expedientes procesados al día por los servicios de extranjería.
|Diagnóstico policial
|La falta de recursos económicos y el estancamiento de los trámites elevan el riesgo de sucesos graves.
Las fuentes policiales y de extranjería desplegadas en la zona coinciden en que la única vía para frenar el deterioro de la convivencia pasa por agilizar los procesos de identificación y descongestionar la presencia de personas sin hogar en las calles de la ciudad.