MADRID / CEUTA. — El proceso de repatriación de los migrantes que entraron en Ceuta tras los recientes acontecimientos fronterizos sufre un severo estancamiento administrativo. A pesar del acuerdo diplomático con Rabat para la recepción de los expulsados, la tramitación se encuentra bloqueada en la administración pública debido al temor de los funcionarios a firmar expedientes sin un cumplimiento estricto y minucioso de los plazos legales, según revelan fuentes gubernamentales.

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Esta prevención administrativa responde de forma directa a la condena por prevaricación dictada en 2025 contra excargos institucionales por repatriaciones realizadas en 2021. La situación ha provocado que el personal de Extranjería y de la ciudad autónoma aplique la norma de forma rigurosamente garantista para evitar responsabilidades penales, ralentizando el ritmo de las devoluciones.

Radiografía del bloqueo en las expulsiones

El flujo de salidas contrasta de forma drástica con el volumen total de personas pendientes de resolución administrativa en la ciudad autónoma:

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Menores no acompañados: Esta semana se prevé el envío de la primera remesa de expedientes ordinarios de repatriación para entre 25 y 35 menores, lo que representa apenas un 2% sobre el total aproximado de 1.200 alojados en Ceuta.

Esta semana se prevé el envío de la primera remesa de expedientes ordinarios de repatriación para entre 25 y 35 menores, lo que representa apenas un 2% sobre el total aproximado de 1.200 alojados en Ceuta. Mayores de edad: Se han tramitado unas 200 expulsiones por la vía extraordinaria dirigidas a adultos implicados en delitos menores.

Se han tramitado unas 200 expulsiones por la vía extraordinaria dirigidas a adultos implicados en delitos menores. Solicitudes de asilo: La petición generalizada de protección internacional por parte de quienes buscan permanecer en territorio español añade entrevistas obligatorias y nuevos trámites que dilatan aún más el procedimiento.

La acumulación de expedientes y la vía diplomática

Factor de retraso Situación actual Garantismo administrativo Cumplimiento estricto de los plazos legales por temor a condenas por prevaricación. Bloqueo en origen Alrededor de 600 expedientes de menores previos a la crisis continúan retenidos por Marruecos sin tramitar. Colaboración de Rabat El Ejecutivo asegura que Marruecos mantiene la disposición de recibir a los expulsados una vez completados los requisitos legales españoles.

El Gobierno reconoce la complejidad del proceso y el riesgo de que la lentitud burocrática incremente la tensión social existente en las calles de Ceuta mientras se procesan las resoluciones.