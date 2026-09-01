MADRID / CEUTA. — Sindicatos representativos de la Policía Nacional como JUPOL y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han expresado su malestar por el uso de recursos policiales destinados a la protección de cargos públicos durante la crisis migratoria en Ceuta. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, hasta 26 altos cargos del Gobierno central —incluidos el presidente Pedro Sánchez y seis ministros— han requerido acompañamiento y escolta policial en sus visitas a la ciudad autónoma desde el pasado 31 de julio.

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Las organizaciones sindicales denuncian que la asignación de patrullas y agentes a labores de seguridad estática o cápsulas de protección resta efectivos a las tareas de seguridad ciudadana, en un momento en que la plantilla local se encuentra altamente sobrecargada.

Misiones de protección y quejas sindicales

El malestar en los cuerpos de seguridad se centra en varios episodios concretos ocurridos durante los meses de julio y agosto:

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Primer despliegue de antidisturbios: Los primeros 18 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) enviados a la ciudad el 31 de julio fueron destinados inicialmente a cubrir la seguridad dinámica de la visita oficial del presidente del Gobierno y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los primeros 18 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) enviados a la ciudad el 31 de julio fueron destinados inicialmente a cubrir la seguridad dinámica de la visita oficial del presidente del Gobierno y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Afectación a los vehículos de patrulla: El SUP señala que se ha asignado de forma continuada un coche patrulla (zeta) para la cobertura de los desplazamientos del ministro Ángel Víctor Torres. Representantes sindicales subrayan que esta medida detrae un recurso clave en turnos que no suelen superar los cinco vehículos patrullando simultáneamente.

El SUP señala que se ha asignado de forma continuada un coche patrulla (zeta) para la cobertura de los desplazamientos del ministro Ángel Víctor Torres. Representantes sindicales subrayan que esta medida detrae un recurso clave en turnos que no suelen superar los cinco vehículos patrullando simultáneamente. Peticiones de refuerzo municipal: Fuentes autonómicas señalan que la ministra de Inclusión, Elma Saiz, solicitó apoyo de la policía local para complementar su dispositivo habitual de escolta, petición que fue declinada por la administración municipal debido a las necesidades operativas de la ciudad.

Posición de Interior y exigencias de las organizaciones

Parte implicada Postura / Declaración Ministerio del Interior Asegura que los refuerzos enviados a lo largo de julio y agosto permiten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cubrir todas las misiones necesarias en Ceuta. JUPOL Exige dotaciones específicas para autoridades y pide no restar unidades de la prevención del delito para servicios de custodia estática. SUP Critica la inmovilización de unidades de patrulla para cargos públicos que ya cuentan con escoltas asignados desde sus departamentos.

Los representantes policiales reclaman una revisión de los protocolos de protección para visitas institucionales de modo que no interfieran en el patrullaje preventivo de las calles de la ciudad.