CEUTA / MADRID. — La dimensión del contingente de personas que permanecen en Ceuta tras la crisis fronteriza de finales de julio supera los cálculos iniciales del Ejecutivo central. Mientras el Ministerio del Interior mantiene sus estimaciones oficiales en unos 5.000 migrantes y la Presidencia del Gobierno anunció la habilitación de 6.000 plazas temporales, las mediciones sobre el terreno de los servicios de extranjería, los cuerpos de seguridad y el Gobierno autonómico elevan la cifra real a unos 10.000 permanencias.

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La discrepancia responde principalmente a la separación de competencias: la cifra estatal abarca exclusivamente las plazas para adultos, obviando a los menores no acompañados cuya tutela corresponde a la ciudad autónoma, que atiende a 1.400 jóvenes y prepara espacio para otros 2.600.

Baile de cifras y capacidad de acogida

Las estimaciones sobre la población migrante que aún permanece en Ceuta varían según la fuente institucional o policial consultada:

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Ministerio del Interior: Mantiene la cifra en 5.000 personas.

Mantiene la cifra en 5.000 personas. Gobierno Central (Anuncio de plazas): Habilitación de 6.000 plazas de acogida reservadas únicamente para adultos.

Habilitación de 6.000 plazas de acogida reservadas únicamente para adultos. Gobierno Autónomo de Ceuta: Estima una presencia global de 10.000 personas (6.000 adultos y hasta 4.000 menores).

Estima una presencia global de 10.000 personas (6.000 adultos y hasta 4.000 menores). Sindicato Unificado de Policía (SUP): Eleva los cálculos en el terreno hasta las 15.000 personas.

Indicadores sobre el terreno y salidas registradas

Variable Registro / Estimación Reparto de ayuda (Cruz Roja) Distribución diaria de aproximadamente 9.000 raciones de comida. Retornos voluntarios 3.408 personas han regresado a Marruecos por medios propios desde el 10 de agosto. Expulsiones ejecutadas 207 adultos repatriados tras la comisión de infracciones o delitos. Menores tutelados 1.400 en centros de acogida, con previsión de ampliar hasta las 4.000 plazas.

La dificultad para censar a las personas asentadas en zonas de monte o en inmuebles informales complica el recuento exacto, mientras la administración local ultima la logística para albergar hasta 10.000 personas en recintos acondicionados.