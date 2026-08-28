CEUTA. La acumulación de indignación y la percepción de desamparo entre la población ceutí ha provocado un peligroso repunte de la tensión en las calles de la ciudad autónoma. Tras conocerse la intención del Ejecutivo central de habilitar polideportivos municipales para la acogida de personas migrantes, se han desatado movilizaciones ciudadanas enfocadas en presionar el retorno de quienes permanecen en la zona, registrándose altercados que han sido calificados de violentos por las administraciones.

Lee tambien: Marlaska confirma la detención en Ceuta de dos activistas de una ONG acusados de incitar a la violencia contra la Policía

Ante esta escalada de hostilidad, el Ejecutivo central y el Gobierno autonómico encabezado por Juan Vivas han pactado una respuesta unificada a través de la campaña «Ceuta somos todos. No a la violencia, sí a la unión». Las autoridades apelan de forma urgente a la serenidad tras constatarse episodios de agresiones e insultos contra ceutíes de confesión musulmana y residentes marroquíes asentados desde hace años en la localidad, confusiones provocadas por la crispación social y que han motivado condenas explícitas del Ministerio de Política Territorial.

Claves de la crispación y la respuesta institucional Detalle de los acontecimientos Origen del descontento Propuesta de usar polideportivos para acogida y lentitud percibida en los retornos. Acciones en las calles Bloqueos a la Cruz Roja, quema de asentamientos y hostigamiento a la prensa. Pacto institucional Mensaje conjunto de Vivas y el Gobierno pidiendo calma y unidad ciudadana. Raza y convivencia Denuncias por agresiones a ceutíes musulmanes e insultos xenófobos en la vía pública.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados este viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a exigir el cese inmediato de la agresividad en las calles, remarcando que «la violencia no es el camino para resolver ningún problema», mientras el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se mantiene reforzado para evitar enfrentamientos directos.

Lee tambien: Los mensajes de odio en redes se disparan tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta