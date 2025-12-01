La veteranísima periodista Lydia Lozano no pudo contener las lágrimas a la salida del hospital cuando una reportera le preguntó por el estado de salud de su esposo, Charly García‑San Miguel Rodríguez de Partearroyo —el hombre con el que lleva casada 35 años—. Muy afectada, Lydia se limitó a decir entre sollozos: “La lucha continúa”.

Según informan medios nacionales, Charly fue operado a finales de octubre por un problema cardíaco. Sin embargo, una infección bacteriana derivada del postoperatorio obligó a someterle a una segunda intervención. Desde entonces, permanece ingresado en estado crítico, y la incertidumbre domina el entorno familiar.

Esta situación ha obligado a Lydia a rechazar oportunidades profesionales: fuentes cercanas aseguran que ella ha pospuesto varios compromisos laborales para poder estar al lado de su marido en estos momentos difíciles. Lo que en un principio parecía un simple dolor de espalda se convirtió pronto en una odisea médica que mantiene en vilo a sus seres queridos.

Casados desde 1990, Lydia y Charly renovaron sus votos en 2015 en una ceremonia balinesa íntima, con tan solo familiares y amigos cercanos. Aunque han pasado décadas juntos, nunca habían atravesado una crisis pública de esta magnitud. Ahora, la pareja —y todos los que la rodean— aguardan con esperanza un giro favorable.