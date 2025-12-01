La Agrupación Deportiva Ceuta vuelve a cambiar el chip liguero para centrarse en la Copa del Rey, una competición donde las sorpresas están a la orden del día. El conjunto caballa visitará este martes al Club Deportivo Guadalajara en el Estadio Pedro Escartín con el objetivo de sellar su billete para los dieciseisavos de final.

El encuentro, correspondiente a la segunda ronda del torneo del KO, arrancará a las 20:00 horas y se disputará en tierras manchegas, donde ambos equipos se juegan mucho más que una eliminatoria.

Turno para los menos habituales

Al igual que ocurrió en la ronda anterior frente a La Unión Atlético, el técnico José Juan Romero aprovechará la cita copera para dar minutos a jugadores con menor protagonismo en liga. En aquel encuentro, el plan funcionó a la perfección con el buen rendimiento de futbolistas como Manu Vallejo y Manu Sánchez, autores de los goles que dieron el pase al Ceuta.

Sin embargo, Romero no podrá estar en el banquillo tras su expulsión en el último partido de Copa. Será el segundo entrenador, Antonio José Sánchez, quien dirija al equipo durante el choque ante el Guadalajara.

Un rival en horas bajas

El conjunto alcarreño atraviesa una etapa complicada en la Primera Federación. Actualmente ocupa la decimoséptima posición con 14 puntos y no conoce la victoria desde la jornada 4. Aunque su inicio de temporada fue prometedor, con tres triunfos en sus cuatro primeros partidos, el equipo de Pere Martí ha perdido regularidad y busca revertir su mala dinámica.

El Guadalajara tratará de hacer valer su condición de local y el empuje de su afición para frenar a un rival de categoría superior.

Juventud y peligro en el ataque

Pese a las dificultades, el club manchego cuenta con jugadores capaces de marcar diferencias. Las cesiones de Pablo Muñoz (Deportivo de La Coruña) y Salifo Caropitche (Tenerife) han dado resultado, y ambos encabezan la lista de goleadores junto a Neskes, mediapunta que ha disputado todos los encuentros y también suma tres tantos.

En la portería se espera la presencia de Dani Vicente, habitual suplente que solo ha participado hasta ahora en el encuentro copero, en el que encajó un gol.

La juventud es otra de las señas de identidad de la plantilla: solo un futbolista supera la treintena, un factor que puede jugar tanto a favor, por su atrevimiento e intensidad, como en contra, por la falta de experiencia en este tipo de duelos.

El Ceuta sueña con la Copa

Lejos de restar importancia al torneo, el Ceuta ha mostrado ambición desde el primer momento. Así lo dejó claro José Juan Romero en la previa del anterior partido: “¿El objetivo? Ganarla”, aseguró con una sonrisa.

Con esa mentalidad viajará el conjunto blanquinegro a Guadalajara, con la ilusión intacta y las ganas de seguir avanzando en una competición que ya ilusiona a su afición.