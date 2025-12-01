El PSOE ha evitado confirmar si su secretario de Organización, Santos Cerdán, ofreció un “cheque en blanco” a José Luis Ábalos a cambio de su silencio, tal y como ha declarado el hijo del exministro en una entrevista reciente. La portavoz del partido, Montse Mínguez, se limitó a afirmar que no dedicarán más tiempo a “desmentir falsedades”, sin dar respuesta directa sobre la acusación.

Desde Ferraz, la dirección insiste en que el partido ha mantenido una política de “tolerancia cero” frente a la corrupción y recalcan que ahora “es el turno de la Justicia”, asegurando colaboración total con las investigaciones. Además, subrayan que su actuación “no tiene nada que ver” con la del Partido Popular en situaciones similares.

Mínguez recordó que la “credibilidad se demuestra con hechos” y señaló que Ábalos dejó de formar parte del PSOE en febrero de 2024, pasando al Grupo Mixto, aunque su suspensión de militancia no se formalizó hasta junio. Al exministro se le imputan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

En paralelo, Pedro Sánchez presidió este lunes un encuentro con la dirección del sindicato UGT, encabezada por Pepe Álvarez, para preparar el acto del centenario de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del partido y del sindicato. El presidente no hizo comentarios sobre las acusaciones en torno a Ábalos durante la reunión.

Baja de Salazar como militante

Por otro lado, el PSOE confirmó que Paco Salazar se dio de baja como militante la semana pasada, casi cinco meses después de la publicación de denuncias anónimas sobre presuntos comportamientos inadecuados, que ya le habían obligado a abandonar sus cargos en el partido y en La Moncloa.

Desde Ferraz aclararon que la pérdida de condición de afiliado no cierra el proceso interno y que la Comisión Anti Acoso deberá emitir su informe final. El partido reiteró que no minimizará la gravedad del acoso ni protegerá a quienes lo cometan, respetando al mismo tiempo la presunción de inocencia y los protocolos establecidos.