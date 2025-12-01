El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado citar a declarar el próximo 11 de diciembre a los peritos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que elaboraron los informes sobre los audios intervenidos al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.

En total, serán cuatro los expertos de la Guardia Civil convocados para aclarar, completar o precisar el contenido de sus análisis periciales sobre los archivos sonoros. Paralelamente, el juez ha citado también para esa misma fecha a los dos peritos que elaboraron un informe alternativo aportado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el que se cuestiona la metodología empleada por los agentes y se ponen en duda sus conclusiones.

La defensa de Cerdán sostiene que los audios que derivaron en su imputación e ingreso en prisión pudieron haber sido manipulados. Por este motivo, el magistrado considera necesario escuchar a todos los expertos implicados para tratar de esclarecer si las conversaciones fueron grabadas directamente en los dispositivos donde se hallaron o si pudieron proceder de otros archivos que posteriormente fueron introducidos en esos terminales.

En su auto, notificado este lunes, Puente subraya la relevancia de determinar, “hasta donde resulte técnicamente posible”, si los archivos son auténticos y si puede descartarse razonablemente que hayan sido objeto de manipulación, cortes o ediciones. Ante las discrepancias existentes entre los distintos informes presentados en la causa, el juez considera imprescindible la comparecencia de los peritos para evaluar estos extremos, aunque sea dentro del marco indiciario propio de la fase de instrucción en la que se encuentra el procedimiento.

La decisión del Supremo se produce en plena investigación sobre el denominado ‘caso Koldo’, que continúa ampliando sus ramificaciones políticas y judiciales y mantiene en foco las actuaciones del entorno del exministro José Luis Ábalos.