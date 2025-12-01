La afición del Ceuta tendrá la oportunidad de acompañar a su equipo en el partido frente al Granada CF, que se disputará el domingo 7 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio ‘Los Cármenes’.

Para facilitar el desplazamiento, se ha organizado una excursión que incluye transporte en barco y autobús, así como la entrada al encuentro. El viaje partirá el domingo a las 08:30 horas y el regreso está previsto para la primera hora de la mañana del lunes 8 de diciembre.

El precio de la excursión será de 75 euros y los interesados pueden gestionar su reserva llamando al teléfono 663750220.

Esta iniciativa busca movilizar a la afición ceutí y brindarles la oportunidad de apoyar al equipo en un partido clave fuera de casa.