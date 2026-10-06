La Asociación de Vecinos de Sidi Embarek celebra el cierre de la infraestructura provisional tras dos meses de atención humanitaria y destaca la oleada de solidaridad de la sociedad ceutí.

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La Asociación de Vecinos de Sidi Embarek ha anunciado este martes el cierre definitivo del campamento de emergencia que mantenía activo desde hace exactamente dos meses para atender a mujeres y menores en situación de extrema vulnerabilidad. Las últimas 300 personas que aún permanecían en las carpas situadas junto a la mezquita han sido trasladadas a las instalaciones habilitadas en Caballería, completando así una etapa de intensa labor social en la ciudad.

Según ha detallado el presidente de la entidad vecinal, Abdellah Mustafa, por este dispositivo provisional han pasado entre 800 y 900 personas desde su puesta en marcha el pasado 6 de agosto. De este total, aproximadamente un 60% decidió regresar de forma voluntaria a Marruecos, mientras que el 40% restante ha ido ocupando de manera progresiva las plazas asignadas en recursos institucionales y asistenciales.

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Mustafa ha querido transmitir un profundo agradecimiento a toda la ciudadanía de Ceuta, destacando que el apoyo continuo de los vecinos —quienes han aportado de forma altruista agua, alimentos, ropa, productos de higiene y mantas— ha sido fundamental para sostener el campamento durante este periodo.

Asimismo, la asociación ha puesto en valor la colaboración continuada de la Consejería de Servicios Sociales, así como la implicación de diversas ONG y colectivos locales, entre los que se encuentran Cruz Roja, Save the Children, Médicos del Mundo, Mujeres en Zonas de Conflicto, ACCEM, Asociación ELIN, Mujeres Anónimas, Asociación El Amal y la Fundación Luna Blanca, entidad que cedió la carpa asistencial. También se subrayó el apoyo de distintas comunidades religiosas e instituciones que facilitaron servicios básicos como alimentación y aseo.

Desde la representación vecinal señalan que, tras dos meses marcados por la exigencia de la emergencia humanitaria, Ceuta ha demostrado estar a la altura a través de sus valores humanos e interregionales. No obstante, han subrayado la importancia de no cronificar este tipo de contingencias y de avanzar hacia la plena normalidad, reiterando su disposición a seguir colaborando en labores sociales mientras persista la necesidad.