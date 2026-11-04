La plataforma ciudadana anuncia una nueva marcha bajo el lema «Porque Ceuta sigue esperando», tras considerar que la situación en la ciudad autónoma ha empeorado y que los pasos dados por el Gobierno central han sido insuficientes.

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CEUTA.— Tras el masivo respaldo cosechado en su reciente protesta en Madrid, la plataforma ciudadana Mujeres Caballas ha convocado una nueva movilización que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en las calles de la ciudad autónoma. Bajo el lema «Porque Ceuta sigue esperando», la marcha recorrerá el trayecto comprendido entre las Murallas Reales y la Plaza de los Reyes para exigir medidas urgentes frente a la presión migratoria y el deterioro de los servicios públicos.

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Desde el colectivo denuncian que, a pesar del ultimátum y de las reivindicaciones trasladadas a las puertas del Congreso, la respuesta del Ejecutivo central sigue sin materializarse en mejoras reales para la seguridad y la economía local. Asimismo, la plataforma ha avanzado que continuará elevando sus demandas más allá de las fronteras nacionales, planificando una ronda de contactos institucionales en Bruselas con dirigentes europeos para visibilizar la problemática de la frontera sur.

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