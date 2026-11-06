CEUTA — Un grupo de cinco organizaciones no gubernamentales ha presentado un escrito formal ante la Fiscalía para denunciar la situación de desamparo que sufren más de 400 menores extranjeros no acompañados en Ceuta, al advertir que esta podría ser constitutiva de un delito. Las entidades alertan de que los niños y jóvenes acumulizan más de 100 días en condiciones de extrema vulnerabilidad sin recibir la protección jurídica y asistencial que exigen las normativas nacionales e internacionales.

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Situación límite y sobreocupación en los recursos de acogida

El informe aportado por las entidades sociales detalla una realidad crítica marcada por la saturación de los dispositivos locales:

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Falta de garantías básicas: Las organizaciones denuncian que los menores se encuentran confinados en espacios inadecuados, como naves industriales o carpas de campamentos ligeramente adaptadas, lo que impide una atención digna y bloquea derechos fundamentales como su regularización administrativa.

Las organizaciones denuncian que los menores se encuentran confinados en espacios inadecuados, como naves industriales o carpas de campamentos ligeramente adaptadas, lo que impide una atención digna y bloquea derechos fundamentales como su regularización administrativa. Deficiencias sanitarias y episodios de violencia: El documento recoge la existencia de menores y jóvenes con heridas y enfermedades graves que carecen de asistencia médica regularizada —más allá de la intervención básica de oenegés como Médicos del Mundo—, así como denuncias de casos de trato hostil o agresiones.

El documento recoge la existencia de menores y jóvenes con heridas y enfermedades graves que carecen de asistencia médica regularizada —más allá de la intervención básica de oenegés como Médicos del Mundo—, así como denuncias de casos de trato hostil o agresiones. Bloqueo político en las derivaciones: Las ONG critican que el mecanismo de reubicación de los menores hacia otras comunidades autónomas se encuentra «absolutamente bloqueado por intereses políticos», reclamando que el Ejecutivo central intervenga de manera urgente para forzar su traslado.

Reclamación de responsabilidades judiciales

Con este paso ante el Ministerio Fiscal, las organizaciones buscan que se depuren responsabilidades ante lo que califican como una vulneración sistemática de los derechos de la infancia. Asimismo, exigen a las administraciones competentes que adopten de manera inmediata medidas extraordinarias para garantizar la seguridad, la salud y el superior interés de estos menores atrapados en la frontera de Ceuta.

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