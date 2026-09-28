La llegada de las infraestructuras de tratamiento oncológico de última generación financiadas por la Fundación Amancio Ortega entra en su fase definitiva dentro del sistema sanitario público. Tras completarse los complejos procesos de obra civil, blindaje mediante búnkeres de alta seguridad e instalación de los componentes principales, los primeros centro sanitarios inician la etapa de calibración y certificación médica previa a la atención de pacientes.

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Esta iniciativa se enmarca en el convenio marco firmado con el Ministerio de Sanidad y diversas comunidades autónomas, que destinó 280 millones de euros para dotar al Sistema Nacional de Salud de 10 equipos de protonterapia distribuidos por el territorio nacional.

Un hito tecnológico en el tratamiento del cáncer

A diferencia de la radioterapia convencional basada en fotones, la protonterapia utiliza un haz de protones que deposita la mayor parte de su energía directamente en el volumen tumoral. Este fenómeno físico (conocido como pico de Bragg) minimiza la radiación impartida a los tejidos sanos circundantes, lo que la convierte en una opción crucial para:

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Población pediátrica: Reduce drásticamente las secuelas a largo plazo en órganos en desarrollo.

Reduce drásticamente las secuelas a largo plazo en órganos en desarrollo. Tumores complejos o de difícil acceso: Especialmente indicada en tumores cerebrales, de cabeza y cuello, de médula espinal, oculares y sarcomas.

Estado actual de despliegue por comunidades

La instalación de estos aceleradores exige infraestructuras de gran envergadura (edificaciones específicas con muros de hormigón de varios metros de grosor) y plazos estrictos de ensamblaje técnico.

Comunidad Autónoma Centro Sanitario Fase Actual Galicia Hospital Clínico Universitario de Santiago Finalización de obras y calibración técnica Comunidad de Madrid Hosp. La Paz / Hosp. de Fuenlabrada Recepción e instalación de componentes en búnker Comunidad Valenciana Hospital Universitari i Politècnic La Fe Ensamblaje de piezas principales e integración Andalucía Hosp. Virgen del Rocío (Sevilla) / Hosp. Materno Infantil (Málaga) Ejecución de obra civil e infraestructuras Cataluña Parc Sanitari Pere Virgili (Barcelona) Desarrollo de búnkeres de radioprotección País Vasco Hospital Universitario Donostia Adaptación arquitectónica y montaje

Una vez instaladas las piezas principales (como el gantry y el ciclotrón), los equipos deben someterse a pruebas de ajuste fino del haz de radiación, verificación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y formación especializada de los equipos de radiofísica y oncología radioterápica.