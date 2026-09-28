MADRID – El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha expresado públicamente su rechazo ante la continuidad del asentamiento ilegal instalado en pleno centro de la capital, en la Puerta del Sol. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales y ratificado por su portavoz, Ibón Domínguez, la organización policial ha apuntado directamente a la Delegación del Gobierno en Madrid como la responsable de esta situación.

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Desde la organización sindical señalan al delegado del Gobierno, Francisco Martín, como el máximo responsable de autorizar o permitir la permanencia de dicha acampada en un espacio emblemático de la ciudad. Según sostiene JUPOL, la inacción o permisividad institucional ante esta ocupación del espacio público responde de forma prioritaria a un «interés político».

Las declaraciones, difundidas en el canal autonómico Telemadrid y compartidas en redes sociales, se enmarcan dentro de las habituales reivindicaciones del colectivo policial en materia de seguridad, orden público y equiparación salarial.

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