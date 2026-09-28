Un nuevo episodio de violencia machista y bandas juveniles ha consternado al distrito madrileño tras la agresión perpetrada por un presunto integrante de la banda latina Latin Kings, quien asestó múltiples puñaladas a su pareja en el interior de un establecimiento de hostelería en presencia de la hija menor de ambos.

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Los hechos se desencadenaron en el interior del local cuando el agresor arremetió de forma violenta contra la víctima, causándole heridas de gravedad por arma blanca antes de ser intervenido por los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad.

Claves del suceso e investigación policial

Ataque en presencia de la menor: La agresión se produjo delante de la niña, lo que ha activado de inmediato los protocolos de protección de menores y asistencia psicológica de emergencia. Perfil del agresor: Las primeras pesquisas policiales vinculan directamente al atacante con la banda juvenil Latin Kings, un elemento que los investigadores analizan dentro del contexto del historial del agresor y posibles antecedentes por violencia de género o disputas previas. Atención sanitaria y detención: La víctima fue atendida de urgencia por los servicios sanitarios del Samur-Protección Civil y trasladada a un centro hospitalario con pronóstico grave, mientras que los agentes de la Policía Nacional procedieron a la localización y detención del autor de los hechos.

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