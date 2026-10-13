Javier Celaya, Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam destacan el profundo valor institucional y político de la llegada de Felipe VI y Doña Letizia, en un momento clave para la ciudad tras un verano especialmente complejo.

CEUTA — La inminente llegada de Sus Majestades los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Letizia, a Ceuta marca un hito histórico tras casi dos décadas sin presencia de la Familia Real en la ciudad autónoma. Ante esta cita histórica, los tres parlamentarios del Partido Popular por Ceuta —el diputado Javier Celaya y los senadores Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam— han valorado unánimemente el calado institucional y el respaldo que esta visita supone para la ciudadanía.

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El viaje, consensuado entre la Casa del Rey y el Gobierno, tiene un doble significado: por un lado, el papel del monarca como símbolo de la unidad e indisolubilidad de España; por otro, el acompañamiento cercano tras un verano complejo marcado por importantes tensiones migratorias en la frontera.

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Javier Celaya: «Tiene un carácter simbólico y un mensaje político profundo»

Para el diputado en el Congreso, Javier Celaya, la presencia del jefe del Estado debe alcanzar de forma natural a todo el territorio nacional. Celaya subraya que, aunque han transcurrido casi 19 años desde el histórico viaje de Don Juan Carlos y Doña Sofía en 2007, la llegada de los actuales Reyes responde a una necesidad institucional insoslayable.

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«Era necesaria la visita de la Casa Real», sostiene el diputado popular, remarcando que el Rey representa a todos los españoles. Celaya añade que la sola presencia de Felipe VI transmite por sí misma un potente mensaje de respaldo, en el que la dimensión institucional y la lectura política se solapan de manera inevitable en el contexto actual.

Cristina Díaz: «Somos España y parte indisoluble de la Nación»

Por su parte, la senadora Cristina Díaz argumenta que la visita no es necesaria para «reconocer» la españolidad de Ceuta, puesto que su pertenencia al marco constitucional español no está en discusión. «Somos España», recalca Díaz, señalando que el verdadero valor de la estancia real radica en visibilizar el lugar que la ciudad ocupa en el conjunto del país.

La senadora ha aprovechado para lanzar un llamamiento directo a toda la población ceutí: «Quiero animar a toda Ceuta a que salga a la calle a recibir a Sus Majestades como se merecen». Asimismo, confía en que las palabras del monarca proyecten hacia el resto de España y el exterior la posición indisoluble de Ceuta y sus singularidades como territorio europeo fronterizo.

Abdelhakim Abdeselam: «La población ansiaba la llegada del jefe del Estado»

En la misma línea, el senador Abdelhakim Abdeselam señala que la sociedad ceutí esperaba con anhelo este «golpe de efecto» institucional tras meses «duros y difíciles». A su juicio, la presencia de Don Felipe y Doña Letizia transmite la calma y el respaldo institucional necesarios tras los acontecimientos estivales.

Abdeselam enfatiza además la importancia estratégica de la visita de cara al futuro, incidiendo en que la firmeza institucional debe combinarse con la normalización y la cooperación fluida con el país vecino, Marruecos, para garantizar la estabilidad, la convivencia y la seguridad en la frontera.