MADRID. El diputado del Partido Popular por Ceuta, Javier Celaya Brey, ha llamado este jueves a la calma tras los disturbios registrados durante la pasada noche en la ciudad autónoma, donde un grupo de personas intentó incendiar el campamento de migrantes ubicado en la playa del Tarajal. Pese a pedir moderación, el parlamentario popular ha achacado estos episodios contra migrantes y periodistas a la «desesperación e indignación» de los ciudadanos ceutíes ante la «inacción» del Ejecutivo central.

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Durante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Celaya ha sido contundente al rechazar las vías violentas, argumentando que este tipo de actuaciones resultan contraproducentes para los propios intereses de la población local. «Quien piense que con la violencia, acosando a periodistas o bloqueando a la Cruz Roja ayuda a Ceuta, se equivoca completamente; solo da alas a los que pretenden señalar a los invasores como víctimas cuando las víctimas verdaderas somos los ceutíes», ha aseverado.

Discrepancia en las cifras de permanencia

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Asimismo, el representante del Partido Popular ha cuestionado directamente los datos presentados durante la misma sesión por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respecto al alcance del retorno de las personas que accedieron a la ciudad autónoma. Frente a las previsiones de la cartera de Interior, Celaya ha advertido de que la realidad sobre el terreno es muy distinta y ha estimado que «pueden permanecer casi 20.000 personas» todavía en territorio ceutí.