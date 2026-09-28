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El Gobierno de Ceuta ha comunicado que han transcurrido 61 días desde que se plantearon solicitudes y requerimientos, sin recibir aún respuestas concretas a los mismos.

En este contexto, el Ejecutivo regional manifiesta que se mantiene en la misma situación que al inicio, con las expectativas de soluciones no cumplidas, lo que genera inquietud entre los ciudadanos.

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La administración local reitera la necesidad de recibir atención y respuestas para abordar los problemas que afectan a Ceuta y a sus habitantes.