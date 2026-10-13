Ceuta – En el marco de su visita a Ceuta, los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, han protagonizado una de las paradas más entrañables del día al visitar las instalaciones del colegio público Vicente Aleixandre. La jornada ha dejado imágenes de gran cercanía y complicidad entre los monarcas y los escolares.

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Desde primera hora de la mañana, el personal docente y la dirección del centro, encabezada por Patricia Barragán, ultimaron los preparativos para acoger a Sus Majestades. «Es un honor para nosotros, aunque también una gran responsabilidad», destacaba la directora, señalando el deseo de representar a toda la comunidad educativa de la ciudad.

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Manualidades, fotos y cercanía en el aula

Durante la visita a las aulas de educación infantil, los Reyes mostraron su faceta más entrañable al sentarse en las pequeñas sillas junto a los niños para participar en talleres de manualidades organizados en mesas grupales. La reacción de los pequeños fue de completa alegría y naturalidad, conversando con los monarcas, chocando las manos y entregándoles multitud de dibujos que Felipe VI y Doña Letizia recogieron con afecto.

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Además de la actividad en las aulas, los monarcas se fotografiaron con los alumnos en el patio escolar, bajo el cartel del CEIP Vicente Aleixandre, compartiendo momentos de charla distendida con los escolares.

Arropados por los vecinos de la barriada Manzanera

A su salida y en los alrededores del colegio, los Reyes fueron recibidos entre muestras de cariño por los vecinos de la barriada de Manzanera. Banderas de España, vítores de «¡Viva el Rey!» y «¡Viva la Reina!» acompañaron el recorrido de los monarcas, quienes correspondieron al entusiasmo popular parándose a saludar a los residentes, firmar autógrafos y fotografiarse con los ceutíes congregados en la zona.