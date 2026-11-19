La plataforma de ‘streaming’ sigue la estrategia de Netflix y Disney+ al restringir el uso de cada suscripción a un único hogar, habilitando un complemento de pago que excluye los contenidos deportivos y las altas contratadas mediante operadores externos.

HBO Max ha puesto en marcha de manera oficial su nuevo sistema de limitación de cuentas compartidas en España. La plataforma de streaming, que ya había advertido hace dos años de la futura aplicación de cambios en la línea de los implantados previamente por competidores como Netflix y Disney Plus, ha comenzado a exigir a los usuarios que no residan en el mismo domicilio que el titular que dispongan de acceso propio para continuar disfrutando de su catálogo. Para quienes opten por mantener el vínculo con una suscripción ya existente fuera de la vivienda principal, la compañía ha habilitado un complemento de pago específico con un coste adicional y diversas condiciones técnicas.

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En el marco de este despliegue en territorio español, el operador de streaming ha iniciado el envío de notificaciones directas a sus clientes para informarles sobre las nuevas normas de uso y sobre la disponibilidad de este servicio complementario en su página web oficial. Según detalla HBO Max en sus condiciones, el acceso a una misma cuenta queda circunscrito estrictamente a un único hogar. De este modo, únicamente el titular de la suscripción y las personas que convivan con él en ese mismo domicilio están autorizados a emplear la cuenta principal, replicando el modelo instaurado con anterioridad por Netflix y Disney Plus.

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El fin del intercambio gratuito de contraseñas entre hogares distintos

La aplicación práctica de esta restricción implica que familiares o amigos que residan en viviendas diferentes pierden la posibilidad de compartir las mismas credenciales de acceso —correo electrónico y contraseña— para visualizar los contenidos de la plataforma. Ante este escenario, HBO Max ofrece a sus abonados la opción de incorporar un servicio adicional al plan de suscripción que cada cliente haya contratado previamente, permitiendo regularizar el acceso desde ubicaciones externas al domicilio del titular.

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Para gestionar esta alternativa, la compañía ha habilitado dentro del apartado de suscripciones de su página web oficial un botón específico destinado a la contratación del complemento denominado Miembro Adicional. A través de esta funcionalidad, el titular puede autorizar a una persona que no conviva en su hogar a acceder al catálogo de la plataforma de streaming. La activación de este complemento conlleva un desembolso extra de 5,99 euros, importe que se suma directamente a la cuota del plan inicial elegido por el usuario principal.

Condiciones técnicas, límites de uso y exclusiones del ‘miembro adicional’

El usuario que abone o utilice esta modalidad de acceso contará con sus propias credenciales independientes, por lo que podrá iniciar sesión en HBO Max sin necesidad de emplear la contraseña del titular de la cuenta. No obstante, la compañía establece una serie de limitaciones operativas para este perfil suplementario: el ‘miembro adicional’ dispondrá de un único perfil y únicamente podrá reproducir los contenidos en un solo dispositivo de manera simultánea, al margen de las reproducciones concurrentes que contemple el plan contratado en la cuenta titular.

En cuanto a las prestaciones técnicas, la calidad de imagen asignada al ‘miembro adicional’ —que deberá ser mayor de edad y residir en el mismo país que el propietario de la suscripción original— será idéntica a la incluida en el plan base del titular. Esto le permitirá ver las producciones en la resolución correspondiente y hacer uso de la función de descarga según la modalidad contratada. Sin embargo, HBO Max impide de forma expresa al ‘miembro adicional’ el acceso a los complementos deportivos, incluso en aquellos casos en los que el titular de la cuenta los tenga contratados.

Por último, con el propósito de facilitar el tránsito hacia este nuevo modelo sin pérdida de datos, la plataforma ha habilitado una herramienta que permite transferir el historial de un perfil adulto desde la cuenta original hacia la nueva cuenta del miembro adicional, conservando tanto sus visualizaciones previas como los contenidos guardados. Asimismo, la compañía precisa que la contratación de este complemento queda reservada exclusivamente a los clientes que abonan una suscripción directa a HBO Max, quedando excluidos de esta opción aquellos usuarios que reciben el acceso a la plataforma a través de un operador ajeno.