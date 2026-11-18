La enorme expectación generada por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI —previsto para este jueves 19 de noviembre, trece años después de la llegada de GTA V— está teniendo un impacto directo y sin precedentes en el ámbito laboral. España se ha convertido en el cuarto país del mundo donde más han aumentado las peticiones de días libres coincidiendo con la llegada del esperado título de Rockstar Games.

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Un aumento del 44% en España y un récord mundial de ausencias

Según el informe ‘Wanted: Time Off’, elaborado por la plataforma internacional de recursos humanos Remote, las solicitudes de vacaciones para el día del estreno han experimentado un incremento del 44% en España respecto al mismo jueves del año anterior.

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A nivel internacional, solo tres países superan el porcentaje de subida registrado en territorio español:

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Italia: +91%

+91% India: +60%

+60% Irlanda: +57%

Globalmente, las solicitudes de días libres han crecido un 32%, convirtiendo la fecha de estreno en la jornada con mayor volumen de ausencias entre los días laborables analizados de 2026, si se excluyen los grandes festivos.

El impacto de la Generación Z y los sectores más afectados

El estudio detalla que los principales impulsores de esta oleada de peticiones son los trabajadores de la Generación Z, especialmente los hombres jóvenes, que han llegado a duplicar prácticamente sus cifras habituales de solicitudes de días libres.

Por sectores profesionales, los departamentos de Finanzas, Marketing y Producto lideran las mayores subidas, situándose por delante de áreas tradicionales como Ingeniería e Informática. Además, el fenómeno no se limita a una sola jornada: el 29,3% de los empleados que han pedido vacaciones para el jueves 19 también han reservado el viernes 20, asegurándose así un fin de semana largo de cuatro días.

Un impacto superior a otros grandes lanzamientos

Desde Remote señalan que este repunte en las solicitudes de vacaciones supera al registrado durante otros grandes lanzamientos recientes de la industria de los videojuegos, tales como Battlefield 6 o Hollow Knight: Silksong. No obstante, los datos se basan estrictamente en los empleados analizados por su plataforma, por lo que las cifras reflejan una tendencia global de gran magnitud sin poder cuantificar de forma exacta el número de personas que han librado específicamente para jugar a GTA VI.