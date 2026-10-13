Don Felipe y Doña Letizia abren en la ciudad autónoma un viaje sin precedentes en el que pernoctarán por primera vez en suelo ceutí, entre extremas medidas de seguridad y tras el desalojo fulminante de los asentamientos marinos del Tarajal.

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Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia inician este martes, 13 de octubre de 2026, una visita histórica a Ceuta en medio de un despliegue de seguridad sin precedentes y tras una operación de limpieza e intervención policial de urgencia sobre las playas de la ciudad. El viaje, largamente acariciado por Zarzuela y desbloqueado tras semanas de acusada tensión diplomática y política con Moncloa, supone la primera presencia de Felipe VI como Jefe del Estado en la plaza soberana en sus doce años de reinado, tomando el testigo del hito marcado en 2007 por los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía.

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La Ceuta que acoge a Sus Majestades difiere drásticamente de la estampa de saturación y colapso sufrida en las últimas semanas. A pocas horas del aterrizaje real, las playas de Benítez, El Trampolín y el Guano —escenarios icónicos del desbordamiento migratorio iniciado el pasado 29 de julio— presentaban un aspecto desierto. Un operativo especial ordenado por el mando único ha desalojado a miles de inmigrantes ilegales que acampaban en el litoral, retirando más de 221.000 kilos de residuos e infraestructuras improvisadas en una misión exprés que ha concentrado a los restantes desplazados en las inmediaciones de las naves industriales del polígono del Tarajal.

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La presión migratoria muta hacia los barrios interiores de la ciudad

Pese a la imagen de «nueva normalidad» restituida en las zonas de paso costeras para la comitiva oficial, las entidades locales y los vecinos advierten de que la crisis humanitaria y logística sigue distando de su resolución. Aunque las autoridades estiman que cerca del 80% de los inmigrantes que bordearon el espigón fronterizo a finales de julio han iniciado el retorno voluntario hacia Marruecos, la presión ha mutado de escenario y se concentra en los barrios del interior.

Enclaves como El Príncipe y Los Rosales continúan albergando a cientos de ciudadanos aún sin filiar. El hacinamiento en estas barriadas ha favorecido la proliferación de pisos francos donde se cobra a los migrantes hasta 50 euros al día por pernoctar bajo techo, a resguardo del escrutinio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Felipe VI marca un hito: el primer Monarca que pernocta en suelo ceutí

La trascendencia institucional del viaje radica no solo en el refrendo de la soberanía española, sino en su dimensión simbólica. Don Felipe se convertirá en el primer jefe del Estado de la historia de España en pernoctar en la ciudad autónoma. Ni sus antecesores los reyes Alfonso XII o Alfonso XIII —quienes pernoctaron a bordo de los buques militares que los trasladaron al norte de África— ni Don Juan Carlos I en 2007 durmieron en suelo ceutí, optando en aquella ocasión por regresar a la Zarzuela entre las escalas de Ceuta y Melilla. Más recientemente, en junio de 2025, la Princesa de Asturias durmió a bordo de la fragata ‘Blas de Lezo’ durante su estancia en la zona.

La agenda oficial arrancará a las 12:30 horas en el Palacio de la Asamblea, donde el Rey y la Reina serán recibidos por el presidente autonómico, Juan José Vivas, mantendrán una reunión de trabajo con el Consejo de Gobierno local y recibirán las Llaves de la Ciudad. Posteriormente, la comitiva se trasladará al Colegio Público Vicente Alexandre.

Por la tarde, a las 18:00 horas, Don Felipe y Doña Letizia presidirán en el cementerio musulmán de Sidi Embarek un acto ecuménico en memoria de los migrantes fallecidos en el mar durante la travesía fronteriza, para culminar la jornada a las 19:00 horas con un discurso ante la sociedad civil en el Parador Nacional de la ciudad. Tras hacer noche en la plaza soberana, los Reyes emprenderán viaje este miércoles, 14 de octubre, hacia la ciudad autónoma de Melilla.