BARCELONA — La investigación judicial en torno a la muerte del fundador de la multinacional textil Mango, Isak Andic, entra en una fase decisiva este otoño. La jueza instructoras del caso ha ordenado una nueva ronda de declaraciones que incluye a los tres albaceas testamentarios designados por el empresario y a otros 29 testigos, con el objetivo de esclarecer las últimas voluntades del magnate y el contexto de las relaciones familiares previas al trágico suceso.

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En el centro de las diligencias se encuentra la sucesión y el testamento de Andic. Según los detalles conocidos del proceso, en su último testamento —firmado en el verano de 2023—, el fundador de Mango designó como albaceas a figuras clave del entorno corporativo y personal, entre los que figuran el consejero delegado de la compañía, Toni Ruiz, y otros altos perfiles del ámbito empresarial y de confianza de la familia. Su testimonio se considera fundamental para esclarecer los planes patrimoniales del empresario y el alcance de las modificaciones testamentarias que se barajaban.

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Pulso en torno a la herencia y la fundación

Esta nueva tanda de declaraciones responde, en gran medida, a los movimientos de la defensa de Jonathan Andic, el primogénito del empresario, que se encuentra investigado por presunto homicidio. Los letrados del hijo de Andic han impulsado la comparecencia de estos testigos para intentar desmontar la tesis de un posible móvil económico derivado de un conflicto sucesorio.

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En concreto, la defensa pretende demostrar ante la magistrada que el primogénito ni iba a ser desheredado ni su patrimonio se iba a ver gravemente afectado por la creación de una fundación benéfica o por los cambios que el patriarca supuestamente proyectaba introducir en su testamento.

Por su parte, la acusación y los investigadores continúan analizando con lupa tanto el rastro tecnológico y financiero de la causa como las complejas dinámicas familiares que precedieron a la excursión fatal a Montserrat, un escenario que ya ha contado con las declaraciones previas de la terapeuta familiar, la pareja del empresario y los hermanos del investigado.

Con la incorporación de los tres albaceas y la treintena de nuevos testimonios citados para las próximas semanas, el juzgado pretende cerrar los flecos pendientes sobre la situación patrimonial y personal de la familia Andic, una pieza clave para dilucidar las circunstancias que rodearon la muerte del histórico empresario de la moda.