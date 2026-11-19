El auto de la Audiencia de Barcelona que confirma la prisión con fianza para Jonathan Andic revela que reclamó a su padre una asignación millonaria y participación en Mango mientras el fundador planeaba en secreto apartarlo de la compañía.

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La mediadora familiar Julia L. impulsó como «instrumento terapéutico» que el fundador de Mango, Isak Andic, concediera una «herencia en vida» a su primogénito, Jonathan Andic —quien llegó a reclamar 4 millones de euros anuales, viviendas, capital para inversiones y acciones de la empresa—, al mismo tiempo que urdía en secreto con el empresario un plan para desvincularlo de la firma textil, según informa la agencia EFE.

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Estos detalles figuran en el auto dictado por la Audiencia de Barcelona, que este miércoles confirmó la prisión con fianza para Jonathan Andic al considerar que existen indicios suficientes para mantenerlo imputado por el homicidio de su padre, aunque el tribunal resta peso al móvil económico que sostienen tanto la Fiscalía como los Mossos d’Esquadra.

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Tensiones arrastradas desde la crisis de Mango

Aunque el investigado declaró ante la jueza que su relación personal y profesional con su padre fue siempre «buena, de calidad e intensidad», la sala concluye que las comunicaciones intervenidas reflejan una dinámica «intensa y cambiante». En ellas convivían gestos de afecto y apoyo económico con «conflictos profundos» iniciados en 2015, coincidiendo con la crisis de resultados de Mango.

Relevo en la gestión: Cuatro años después de nombrar a su hijo vicepresidente ejecutivo, la compañía entró en pérdidas entre 2016 y 2018 , lo que llevó a Isak Andic a incorporar a Toni Ruiz como director general en 2018, frenando el relevo generacional al frente del grupo.

Cuatro años después de nombrar a su hijo vicepresidente ejecutivo, la compañía entró en pérdidas entre , lo que llevó a Isak Andic a incorporar a como director general en 2018, frenando el relevo generacional al frente del grupo. Reproches mutuos: Según recoge el tribunal, Jonathan se sentía «despreciado y privado del reconocimiento paterno», mientras que su padre afirmaba sentirse «maltratado y faltado al respeto».

Las cifras de la «herencia en vida» y el plan oculto

A comienzos de 2024, el hijo mayor reclamó «plena independencia económica» al vincular su malestar personal con su dependencia financiera. En ese contexto, la psicoterapeuta Julia L. situó la «herencia en vida» en el centro del proceso para recomponer el vínculo familiar.

Concepto Detalle recogido en el auto judicial Reclamación de Jonathan (feb-mar 2024) Asignación de 4 millones de euros anuales, capital para proyectos propios, acciones de Mango y viviendas. Respuesta de Isak Andic Anticipó algunas cantidades, pero calificó parte de las exigencias de «desproporcionadas». Ajuste en otoño de 2024 Entre octubre y noviembre, la terapeuta trabajó para frenar nuevas aportaciones y lograr que Jonathan viviera conforme a sus posibilidades. Estrategia empresarial paralela Isak Andic pidió a la mediadora convencer a su hijo para tomarse un año sabático como paso previo a su salida definitiva de Mango, sin que este lo supiera.

En uno de los escritos incorporados a la causa, Jonathan Andic admitía sus elevadas aspiraciones patrimoniales y apuntaba que su pareja, la influenciadora Paula Navarro, «no comprendería cuánto consideraba necesario para vivir feliz».

Acercamiento personal en paralelo al conflicto laboral

A pesar de las fricciones económicas y empresariales, la Audiencia de Barcelona subraya que a partir de abril de 2024 —y de forma especial en noviembre, apenas un mes antes del fallecimiento del empresario— se produjo una «aproximación real» entre ambos.

«La recuperación afectiva y la subsistencia del conflicto profesional no son incompatibles. Las actuaciones muestran que ambos planos coexistían: padre e hijo se estaban aproximando personalmente mientras se preparaba, sin conocimiento previo del investigado, su apartamiento definitivo de la empresa».

Durante esa etapa, Jonathan pidió disculpas, asumió responsabilidades y agradeció los anticipos recibidos, mientras que Isak Andic volvió a integrarlo en planes familiares y llegó a describir el 25 de noviembre como uno de los días «más felices de los últimos años».