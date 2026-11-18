BARCELONA — La Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso presentado por la defensa y ha confirmado la decisión de la jueza instructora de Martorell de dictar prisión provisional eludible con una fianza de un millón de euros para Jonathan Andic, hijo del fundador de la firma de moda Mango, Isak Andic.

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Jonathan Andic fue detenido inicialmente el pasado mes de mayo einvestigado por su presunta relación con un delito de homicidio, tras la muerte de su progenitor al caer por un barranco mientras realizaban una excursión en la montaña de Montserrat. El investigado pudo eludir el ingreso efectivo en la cárcel tras abonar la cantidad de un millón de euros el mismo día de su arresto.

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Indicios analizados y medidas cautelares

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En el auto emitido por el tribunal —que ha contado con el voto particular discrepante de uno de los magistrados—, la sala considera que existen suficientes elementos de carácter provisional para sostener la investigación. Entre los indicios valorados se encuentran las divergencias detectadas entre las declaraciones del acusado sobre lo sucedido y los registros telefónicos o de visibilidad, así como el tramo temporal transcurrido antes de la llamada de alerta a los servicios de emergencia. No obstante, el tribunal matiza que esto no equivale a dar por probada la hipótesis incriminatoria y recuerda que la causa sigue su curso sin descartar otras líneas, como la de un posible accidente.

Asimismo, la resolución judicial ratifica la continuidad de las medidas cautelares ya impuestas para asegurar su disposición ante la justicia: la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer de forma semanal ante el juzgado, ponderando que el riesgo de fuga no se aprecia como inminente dado que el investigado ha atendido a los requerimientos previos del procedimiento.