La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha registrado la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo Lototurf celebrada el domingo 27 de septiembre de 2026. La información facilitada por SELAE se publica como resultado oficial del sorteo y sirve de referencia para la verificación de boletos vendidos en Ceuta.

Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, sábado 26 de septiembre de 2026

Los datos incluidos en esta reseña proceden de la relación oficial de números difundida por SELAE. Se recuerda a los interesados que cualquier comprobación definitiva debe realizarse con las listas y comprobantes oficiales proporcionados por la entidad organizadora.

Combinación ganadora: 07, 09, 11, 15, 21, 29 — Caballo ganador: 7 — Reintegro: 7

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

El escrutinio del sorteo se realizará conforme a las reglas establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías de premio se determinan por el número de aciertos sobre la combinación extraída y por la coincidencia con el caballo ganador, así como por el reintegro. Los importes y el número de acertantes se fijan tras la validación y reparto del bote por parte de SELAE.

Lee tambien: Bonoloto hoy, sábado 26 de septiembre: resultados en directo

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Lototurf consiste en la selección de seis números entre el 1 y el 31, más la elección de un número denominado «caballo» entre el 1 y el 12. En el sorteo del domingo 27 de septiembre de 2026 se ha obtenido la combinación indicada anteriormente. El sorteo se celebra todos los domingos y la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los cobros se efectuarán conforme a los procedimientos y plazos establecidos por SELAE. Los ganadores disponen de un plazo de 90 días naturales para efectuar la reclamación y cobro del premio desde la fecha del sorteo. Los premios están sujetos a la normativa fiscal vigente; existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria. La documentación requerida para el cobro y las retenciones aplicables deben consultarse en la información oficial de SELAE.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Lototurf es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se realiza con periodicidad dominical. En Ceuta, la venta de boletos y la posible gestión de cobros se realiza a través de los puntos habilitados por SELAE en la demarcación, conforme a la normativa aplicable.

Verificación oficial

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para consulta y verificación: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Te puede interesar