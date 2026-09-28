El IBEX 35 cerró el lunes 28 de septiembre de 2026 en 19.600,30 puntos, con una variación de -99,80 puntos (-0,51%), según Yahoo Finance.

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En Ceuta, estos movimientos se notan de forma indirecta: condicionan el acceso al crédito, el coste del dinero y el ánimo inversor. Empresas locales que dependen de financiación bancaria o de contratos con grupos nacionales pueden retrasar inversiones o ajustar liquidez; los ahorradores ceutíes también perciben variaciones en el rendimiento de productos vinculados a la renta variable.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión del lunes registró una corrección desde los niveles de apertura: comenzó en 19.755,60, tocó un máximo intradía de 19.769,60 y terminó en el mínimo del día, 19.600,30, según Yahoo Finance.

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En comparación con el cierre anterior, que fue de 19.700,10 puntos, la caída de 99,80 puntos equivale al -0,51%, reflejando una lectura de debilidad a corto plazo en el selectivo.

Evolución de la semana

En las últimas cinco sesiones el IBEX 35 ha mostrado altibajos sin una dirección consolidada; el registro más reciente corresponde al lunes 28 de septiembre, con cierre en 19.600,30.

2026-09-22 : cierre 19.754,10 puntos (tendencia general a la revisión en jornadas posteriores).

: cierre puntos (tendencia general a la revisión en jornadas posteriores). 2026-09-23 : cierre 19.632,20 puntos.

: cierre puntos. 2026-09-24 : cierre 19.573,40 puntos.

: cierre puntos. 2026-09-25 : cierre 19.700,10 puntos.

: cierre puntos. 2026-09-28: cierre 19.600,30 puntos.

La serie consultada en Yahoo Finance sitúa al índice en torno a los 19.500–19.700 puntos en pocos días, un rango que suele aconsejar prudencia a la hora de planificar compras, captar financiación o ajustar carteras en Ceuta.

Euríbor y mercados

El euríbor sigue siendo relevante por su papel en las hipotecas a tipo variable y en la referencia de otros productos financieros.

Si el euríbor se mantiene alto o reacciona a cambios en las expectativas sobre tipos, el coste de los préstamos puede aumentar para hogares y empresas ceutíes. Por ello, movimientos bursátiles como la caída del 0,51% del IBEX se interpretan junto al comportamiento de los tipos, las condiciones financieras y las expectativas de crecimiento, que condicionan el apetito por el riesgo.

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