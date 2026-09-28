Ceuta, 28 de septiembre de 2026 — La Guardia Civil ha desplegado un operativo de búsqueda para localizar a un conductor que este lunes, sobre las 6:00 horas, irrumpió de manera violenta a través de la frontera del Tarajal desde Marruecos, logrando burlar los controles de seguridad y huir tras abandonar su vehículo a la altura de la barriada de Reyes Católicos.

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El coche, un turismo con matrícula marroquí que presentaba severos daños en la carrocería y las ruedas reventadas tras forzar la entrada, recorrió el trayecto que separa la línea fronteriza del casco urbano. Allí fue abandonado por el sospechoso, quien logró escapar a pie antes de la llegada de las patrullas policiales. Afortunadamente, no se han registrado daños personales entre los agentes destinados en el cruce fronterizo.

Inspección del vehículo y descarte de sustancias o migrantes

Efectivos de la Compañía Fiscal de la Guardia Civil trasladaron el turismo hasta las dependencias del puerto para someterlo a un registro minucioso. Pese a las sospechas iniciales de que pudiera tratarse de un vehículo utilizado para el tráfico de estupefacientes o la entrada clandestina de personas, las inspecciones han descartado la presencia de droga u ocupantes ocultos.

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Datos clave del suceso Detalle de las actuaciones Hora del suceso Aproximadamente 06:00 horas de este lunes. Punto de entrada Paso Fronterizo del Tarajal (Marruecos – Ceuta). Vehículo intervenido Turismo matrícula de Marruecos, con daños y ruedas reventadas. Lugar del hallazgo Avenida Reyes Católicos (abandonado por el conductor). Resultado de inspección Negativo en drogas o personas ocultas.

Investigación a cargo de la UDAIFF

El vehículo permanece bajo custodia policial en dependencias del instituto armado y está siendo analizado por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera (UDAIFF). Esta unidad especializada evaluará los registros de acceso e historial del coche para determinar si había cruzado la frontera en ocasiones anteriores e identificar la titularidad del mismo.

Los investigadores no descartan que el fugaz recorrido desde la frontera hasta Reyes Católicos fuera aprovechado por el implicado para desprenderse de algún tipo de mercancía ilícita o elemento incriminatorio antes de abandonar el automóvil. La búsqueda del conductor permanece activa.