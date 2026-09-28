La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado que el nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, que se prevé será David de la Encina, tendrá como principal objetivo devolver la normalidad y la confianza a los ciudadanos de la ciudad autónoma.

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En sus declaraciones a la prensa durante un Consejo de ministros europeos de Defensa, Robles ha solicitado que el nuevo delegado, en coordinación con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, actúe con la máxima urgencia para recuperar la normalidad en Ceuta, donde se ha vivido una creciente tensión en los últimos meses.

La dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano, quien ha dejado todos sus cargos políticos, marca un punto de inflexión en la gestión de la Delegación del Gobierno. Robles ha admitido que la situación actual en Ceuta es difícil y que el nuevo delegado deberá afrontar retos importantes.

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Según ha señalado, es fundamental actuar con celeridad y resolver los problemas que han llevado a la ciudad a esta crisis, poniendo siempre un fuerte énfasis en el respeto a la legalidad.

Robles también ha reiterado su compromiso con la españolidad de Ceuta y Melilla, manifestando que el Gobierno está al lado de los ceutíes y que las Fuerzas Armadas apoyarán a las instituciones locales para superar esta crisis lo antes posible.

En relación a las especulaciones sobre la participación de militares marroquíes en la entrada a Ceuta, Robles ha indicado que no tiene información al respecto y ha confiado en que la investigación judicial esclarecerá los hechos.