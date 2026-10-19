El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó este lunes la dimisión presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los graves disturbios que sacuden varias ciudades del país. Macron justificó su decisión aduciendo «la necesidad de un mando continuo de las fuerzas de orden en el contexto actual». De igual modo, le urgió a desplegar «cuanto antes nuevos modos de actuación contra los violentos».

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Detalles del estallido social y cifras oficiales

Los incidentes tuvieron lugar principalmente el sábado 17 de octubre, durante manifestaciones contra la alta inflación, la crisis educativa y el coste de la vida. En esas protestas degeneraron enfrentamientos, saqueos y actos de vandalismo en ciudades como París, Marsella y Limoges.

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Según cifras oficiales, hasta 2.400 personas fueron detenidas y cerca de 500 agentes de seguridad resultaron heridos. En París, se registraron más de 700 detenciones, incluidos 855 únicamente en la zona metropolitana.

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Macron ha culpado de los desórdenes a «grupos de ultraizquierda» y a delincuentes oportunistas, advirtiendo en una declaración televisada que quienes intentaron atacar «las instituciones republicanas» deberán responder ante la justicia.

Exigencias presidenciales y críticas a la gestión policial

Desde el Elíseo se enfatiza la necesidad de «transparencia» frente a las fallas de anticipación y de inteligencia que, según el presidente, permitieron que los disturbios lograran el nivel que alcanzaron. Nuñez ha sido llamado a adoptar métodos más agresivos («nuevos modos de actuación») y a asumir responsabilidad por las deficiencias detectadas.

Los alcaldes de París, Marsella y Limoges han sido especialmente críticos con la actuación de las fuerzas del orden, señalando que la falta de previsión contribuyó al caos vivido, incluyendo incendios en el Ayuntamiento de Limoges y saqueos masivos.

Recuentos sociales previos y movilizaciones educativas

Las protestas han contado con una participación creciente de estudiantes de secundaria, quienes desde finales de septiembre demandan mejores condiciones educativas, plazas de profesorado y mejoras en infraestructura escolar. Estas movilizaciones formaban ya parte del descontento social que confluyó el sábado.

En las semanas anteriores, más de 6.800 detenciones se registraron en protestas estudiantiles. De estas detenciones, aproximadamente el 86 % corresponden a menores.

Marco institucional y reacción presidencial

El rechazo de la renuncia de Nuñez se produce en un momento de alta tensión política en Francia, a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027. Macron busca proyectar autoridad y firmeza ante una crisis que ha multiplicado las críticas tanto de la oposición como de la ciudadanía.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, convocó una célula interministerial de crisis para abordar los tres frentes afectados: economía y comercio, seguros, y seguimiento judicial. Al mismo tiempo, el presidente insistió en que diferenciar claramente entre manifestantes con demandas legítimas y quienes se aprovecharon para delinquir es esencial.