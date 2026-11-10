La primera ronda de contactos directos entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en nueve meses, celebrada este martes en Abu Dabi con la mediación de Estados Unidos, ha concluido sin avances significativos hacia un acuerdo de paz duradero. Pese a reanudar un canal diplomático de alto nivel inactivo desde febrero, la cita multilateral —que contó con la asistencia de representantes de la UE, la OTAN, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido— ha dejado en evidencia las profundas discrepancias de fondo: el Kremlin descarta un alto el fuego previo al invierno y Kiev rechaza tajantemente realizar concesiones territoriales en la región del Donbás.

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El encuentro trilateral estuvo encabezado en la mesa de negociación por los enviados de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, acompañados por el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, valoró la voluntad de diálogo pero advirtió de que la firma de un tratado de paz no es inminente. Washington abogó además por incorporar formalmente a las potencias europeas a las siguientes fases negociadoras para articular un esquema de seguridad de largo alcance.

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Exigencias contrapuestas entre el Kremlin y el gobierno de Kiev

Las posturas de los dos países en conflicto se mantienen distantes. Moscú ha condicionado cualquier paralización de los combates a un acuerdo marco definitivo que satisfaga sus pretensiones. Desde la capital rusa, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, rechazó la posibilidad de una tregua inmediata al considerar que una pausa operacional únicamente permitiría la reorganización y el reabastecimiento de las fuerzas armadas ucranianas.

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Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski ratificó la negativa de su Ejecutivo a ceder soberanía sobre el este del país a cambio de un cese de hostilidades. El mandatario ucraniano sostuvo que las propuestas de flexibilidad territorial carecen de garantías reales de cumplimiento, recordando que los compromisos pasados con Moscú no impidieron el avance de las tropas rusas sobre la capital. Zelenski defendió fijar la línea del frente en sus posiciones actuales e iniciar conversaciones sobre esa base, priorizando la liberación de prisioneros y el despliegue de mecanismos de desescalada.

Respaldo de los aliados europeos y escalada de drones en el frente

En paralelo a las conversaciones diplomáticas celebradas en Emiratos Árabes Unidos, Zelenski recabó el apoyo de los países nórdicos durante su visita a Copenhague, donde el Gobierno de Dinamarca anunció un nuevo paquete de ayuda militar de 645 millones de euros destinado al suministro de drones y sistemas de defensa antiaérea. Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró desde Bulgaria que el bloque comunitario mantendrá el respaldo financiero y técnico a Kiev, advirtiendo de que una interrupción del apoyo al Gobierno ucraniano comprometería la estabilidad del continente.

La vía negociadora discurrió de forma simultánea a nuevos episodios de confrontación en el terreno de combate. El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 155 drones ucranianos sobre ocho regiones y la península de Crimea en las horas previas al arranque de la cumbre, mientras que los ataques con proyectiles sobre infraestructuras energéticas provocaron cortes del suministro eléctrico en la provincia de Lugansk.