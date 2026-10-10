Marc Márquez sorprendió en el GP de Indonesia al ganar el sprint de MotoGP, partiendo desde la cuarta posición. Este triunfo marca su primera victoria en el circuito de Mandalika. Márquez aprovechó las caídas de Raúl Fernández y Marco Bezzecchi en la salida, así como los problemas de neumáticos de Jorge Martín, para sumar 12 puntos y colocarse como líder del Mundial en solitario por primera vez en 2026.

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El piloto español, que no había ganado en este circuito antes, enfrentó dificultades en un trazado dominado por las Aprilia. Sin embargo, los problemas de las motos de Noale permitieron a Márquez capitalizar la situación y demostrar su habilidad en la pista.

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Desarrollo de la carrera en Mandalika

La carrera comenzó con un incidente en la primera curva, donde se formó un acordeón. Di Giannantonio se coló por el interior, mientras que Márquez y Bezzecchi se ubicaron más al exterior. Los pilotos de Ducati, al tocarse ligeramente, provocaron que Marco Bezzecchi levantara la moto, tocando a Fernández y llevándolos a ambos al suelo.

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Jorge Martín, partiendo desde la quinta posición, aprovechó la situación para colocarse primero al pasar por el interior. Con Fernández y Bezzecchi fuera de carrera, la lucha por la victoria se centró entre Martín y Márquez. Aunque Martín lideraba inicialmente, Márquez mostró un ritmo superior y comenzó a acercarse.

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Problemas de neumáticos y cambio de liderato

A cinco vueltas del final, Martín experimentó problemas con la presión de los neumáticos, lo que permitió a Márquez tomar la delantera sin oposición. Aunque Martín intentó recuperar terreno, un susto a dos vueltas del final casi le cuesta una caída, lo que le hizo perder dos posiciones más, terminando cuarto detrás de Ogura y Di Giannantonio.

La victoria de Márquez y los problemas de Martín le costaron a este último el liderato del Mundial. Ahora, Márquez lidera la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre Martín y 59 sobre Bezzecchi. Es la primera vez en el año que Márquez lidera en solitario el campeonato del mundo de MotoGP.